Avec ce selfie, Hailey Bieber remet le pantalon taille basse sous les projecteurs

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber maîtrise l’art de transformer chaque publication Instagram en véritable événement mode. L’un de ses selfies, posté avec la simple légende « bronzer day tomorrow, see ya at 9am pt » (« journée bronzer demain, rendez-vous à 9h heure »), ne déroge pas à la règle. Pour annoncer le lancement imminent d’un nouveau produit de sa marque beauté Rhode, elle a livré un look en apparence simple mais minutieusement composé – et le grand vainqueur de l’image, c’est sans conteste son jean taille basse.

Un selfie pour annoncer le nouveau bronzer Rhode

Le décor est simple : une chambre baignée d’une lumière naturelle, un miroir, un téléphone tenu nonchalamment. Toutefois, le selfie sert avant tout un objectif : annoncer la sortie d’un nouveau produit chez Rhode, la marque cosmétique fondée par Hailey Bieber en 2022. Une stratégie de communication désormais classique dans le secteur, où le simple cliché « spontané » a remplacé les campagnes de pub traditionnelles.

Cette approche, Hailey Bieber l’a particulièrement perfectionnée. Plutôt que d’organiser un shoot complexe, elle privilégie systématiquement des images intimistes, sobres et reconnaissables. Une cohérence qui colle parfaitement à l’esthétique « clean girl » qu’elle défend depuis le lancement de Rhode – et qui s’est imposée comme l’un des codes beauté les plus suivis de la décennie.

Le jean taille basse, star de l’apparition

La véritable star du cliché, c’est le bas. Hailey Bieber porte un jean bleu à la coupe basse, qui se positionne sous les hanches. Une pièce iconique des années 2000, longtemps reléguée dans les placards, mais qui revient en force depuis 2022 sur les podiums comme dans les dressings.

Le détail qui transforme la pièce en véritable proposition mode, c’est sa coupe : ni « trop serrée », ni « trop ample ». Un équilibre soigneusement étudié, qui rappelle les modèles très portés par l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Jennifer Aniston ou l’actrice et productrice américaine Sarah Jessica Parker au tournant des années 2000. Avec cette pièce, Hailey Bieber confirme qu’elle compte parmi les silhouettes les plus capables de remettre au goût du jour des classiques.

Un haut blanc minimaliste en contrepoint

Pour équilibrer le bas, Hailey Bieber a misé sur la simplicité. Un haut blanc à manches longues, col montant et coupe ajustée. Côté maquillage, Hailey Bieber est fidèle à elle-même : teint frais, sourcils dessinés, bouche nude.

 

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Pourquoi le « low-rise » revient en force

Si la tendance du pantalon taille basse fait son grand retour, ce n’est pas un hasard. Sur les défilés printemps-été 2026, plusieurs maisons ont réaffirmé l’esthétique des années 2000 – entre coupes basses, ceintures fines, débardeurs simples et baskets blanches. Une lecture nostalgique qui colle parfaitement à l’esthétique cultivée par Hailey Bieber depuis ses débuts.

Avec ce simple selfie, Hailey Bieber prouve ainsi qu’elle compte parmi les silhouettes les plus « stratégiques » de sa génération. Et confirme que, dans la mode contemporaine, c’est souvent le détail le plus discret – ici, une simple ligne de hanche révélée par un jean taille basse – qui finit par donner le ton de toute une saison.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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