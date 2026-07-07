Zara Larsson rayonne dans un top féérique aux découpes originales

L’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson a enflammé la scène du festival Parklife 2026 à Manchester dans un look résolument féérique, autour d’un top bleu aux découpes originales qui a captivé ses millions d’abonnés sur Instagram.

Un top bleu aux découpes originales

C’est sur la scène du festival Parklife 2026, organisé à Manchester, que Zara Larsson a livré l’une de ses apparitions les plus marquantes de l’année. Comme à son habitude, elle n’a pas seulement enthousiasmé son public par sa prestation vocale et scénique, mais aussi par le choix d’une tenue particulièrement spectaculaire. L’élément central de cette apparition est sans conteste son top bleu, dont les découpes originales ont immédiatement attiré l’attention.

La pièce, dans un coloris vif, joue sur des ouvertures asymétriques qui transforment un simple haut en véritable création couture. Ces découpes apportent une dimension graphique au look général et le distinguent des tenues de scène plus classiques. Une approche qui rappelle l’attachement de Zara Larsson aux pièces fortes.

Un micro-short en jean orné de breloques

Pour accompagner ce top statement, Zara Larsson a misé sur un micro-short en jean. La pièce se distingue par une multitude de breloques accrochées à différents endroits, qui apportent du mouvement et un éclat scintillant à chaque déplacement. Cette accumulation de petits ornements transforme un « classique » short en jean en pièce de défilé, dans un esprit résolument personnalisé.

Une touche de rose pour ponctuer la silhouette

Sous son top à découpes, Zara Larsson a ajouté une touche supplémentaire dans le coloris rose, qui apparaît subtilement à travers les ouvertures du tissu bleu. Une superposition qui crée un jeu de contrastes entre les deux teintes, et qui apporte une dimension supplémentaire à la silhouette générale. Pour les chaussures, Zara Larsson a aussi misé sur des escarpins roses qui font écho aux touches sous-jacentes de sa tenue. Ce choix de chaussures colorées prolonge la cohérence chromatique du look général.

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Des réactions enthousiastes sur les réseaux

Comme à chaque publication de Zara Larsson, ses photos partagées sur Instagram ont déclenché une vague de réactions enthousiastes. Sous les images, les commentaires admiratifs se sont multipliés en quelques heures à peine. « Oh reine déesse des dauphins, commandante des paillettes », a notamment écrit un internaute, dans une formule pleine d’imagination qui résume bien la dimension féérique du look. Un autre fan a comparé Zara Larsson à « la vraie Barbie », en référence à son univers pop affirmé et à ses choix de couleurs lumineuses.

Avec son top bleu aux découpes originales, son micro-short en jean orné de breloques et ses escarpins roses, Zara Larsson signe ainsi l’une de ses apparitions de scène les plus marquantes de l’année. Elle prouve une nouvelle fois sa maîtrise des codes de la pop féérique, et sa capacité à transformer chaque concert en moment mode mémorable.