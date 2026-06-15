À 49 ans, Shakira fait sensation dans un look jaune inspiré de la Coupe du monde

Shakira a célébré un nouveau succès avec un look aussi vibrant que symbolique. La chanteuse colombienne a partagé sur Instagram une série de clichés aux accents footballistiques, pour marquer un cap important : les 100 millions de vues de « Dai Dai », la chanson officielle de la Coupe du monde 2026. Une tenue jaune éclatante, pensée comme un véritable hommage au ballon rond.

Un look jaune aux couleurs du football

Pour l’occasion, Shakira a misé sur un haut court jaune, orné d’un ballon de football dessiné d’un côté et de rayures rouges de l’autre. Elle l’a assorti d’un pantalon et de chaussures dans un ton jaune mangue, tout en légèreté, ainsi que de gants rouges ajustés qui rehaussaient l’ensemble. Bras levés, elle a pris la pose sur une pelouse de stade, comme pour s’imprégner de l’atmosphère électrique des grandes soirées de football. Maquillage précis, joues rosées et rouge à lèvres rose, cheveux lâchés sur les épaules : tout était pensé pour un rendu solaire et festif.

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Un clin d’œil à « Dai Dai » et à la Coupe du monde

Ce choix vestimentaire n’avait rien d’anodin. Il accompagnait l’annonce d’un joli succès : « Nous venons d’atteindre 100 millions de vues avec Dai Dai, merci », a écrit Shakira, en remerciant chaleureusement ses fans. Sortie à la mi-mai, cette chanson interprétée avec le Nigérian Burna Boy est l’hymne officiel du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le thème footballistique de la tenue faisait ainsi directement écho à l’esprit du morceau.

La reine des hymnes de Coupe du monde

Avec « Dai Dai », Shakira confirme un lien unique avec le plus grand événement du football. Shakira est l’artiste la plus présente de l’histoire de la compétition : on lui doit déjà un remix de « Hips Don’t Lie » en 2006, l’immense tube « Waka Waka » en 2010 ou encore « La La La » en 2014.

Entre un look jaune solaire et un succès musical retentissant, Shakira prouve ainsi une nouvelle fois qu’elle est indissociable de la magie de la Coupe du monde. Elle confirme son statut d’icône, capable de conjuguer mode, musique et passion du football. Une entrée en matière éclatante, à la hauteur de l’événement.