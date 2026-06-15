À 49 ans, Shakira fait sensation dans un look jaune inspiré de la Coupe du monde

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira a célébré un nouveau succès avec un look aussi vibrant que symbolique. La chanteuse colombienne a partagé sur Instagram une série de clichés aux accents footballistiques, pour marquer un cap important : les 100 millions de vues de « Dai Dai », la chanson officielle de la Coupe du monde 2026. Une tenue jaune éclatante, pensée comme un véritable hommage au ballon rond.

Un look jaune aux couleurs du football

Pour l’occasion, Shakira a misé sur un haut court jaune, orné d’un ballon de football dessiné d’un côté et de rayures rouges de l’autre. Elle l’a assorti d’un pantalon et de chaussures dans un ton jaune mangue, tout en légèreté, ainsi que de gants rouges ajustés qui rehaussaient l’ensemble. Bras levés, elle a pris la pose sur une pelouse de stade, comme pour s’imprégner de l’atmosphère électrique des grandes soirées de football. Maquillage précis, joues rosées et rouge à lèvres rose, cheveux lâchés sur les épaules : tout était pensé pour un rendu solaire et festif.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Un clin d’œil à « Dai Dai » et à la Coupe du monde

Ce choix vestimentaire n’avait rien d’anodin. Il accompagnait l’annonce d’un joli succès : « Nous venons d’atteindre 100 millions de vues avec Dai Dai, merci », a écrit Shakira, en remerciant chaleureusement ses fans. Sortie à la mi-mai, cette chanson interprétée avec le Nigérian Burna Boy est l’hymne officiel du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le thème footballistique de la tenue faisait ainsi directement écho à l’esprit du morceau.

La reine des hymnes de Coupe du monde

Avec « Dai Dai », Shakira confirme un lien unique avec le plus grand événement du football. Shakira est l’artiste la plus présente de l’histoire de la compétition : on lui doit déjà un remix de « Hips Don’t Lie » en 2006, l’immense tube « Waka Waka » en 2010 ou encore « La La La » en 2014.

Entre un look jaune solaire et un succès musical retentissant, Shakira prouve ainsi une nouvelle fois qu’elle est indissociable de la magie de la Coupe du monde. Elle confirme son statut d’icône, capable de conjuguer mode, musique et passion du football. Une entrée en matière éclatante, à la hauteur de l’événement.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Elle est lumineuse » : la chanteuse Jennie surprend avec une silhouette rock sur scène
Article suivant
Dans un body à paillettes, Jennifer Lopez signe un look spectaculaire

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dans un body à paillettes, Jennifer Lopez signe un look spectaculaire

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez vient de faire sensation dans une photo partagée par son maquilleur...

« Elle est lumineuse » : la chanteuse Jennie surprend avec une silhouette rock sur scène

« Elle est lumineuse ». Voilà le genre de commentaires qui ont fleuri après la prestation très remarquée...

Avec ce selfie, Hailey Bieber remet le pantalon taille basse sous les projecteurs

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber maîtrise l'art de transformer chaque publication Instagram en véritable événement mode....

En tenue de plage à rayures, Alix Earle adopte un classique vintage

L'influenceuse américaine Alix Earle est l'une des silhouettes les plus suivies de sa génération sur Instagram. Et l'un...

À 37 ans, Nina Dobrev prouve que la robe nuisette est un classique du tapis rouge

L'actrice et mannequin bulgaro-canadienne Nina Dobrev confirme son statut d'icône mode. Pour la première de son court métrage...

Dans un look pastel, Charli D’Amelio séduit avec une silhouette rétro

La créatrice de contenu américaine Charli D'Amelio est aujourd'hui bien plus qu'une révélation TikTok. Celle qui compte des...