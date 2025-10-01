« Donnez-lui à manger » : quand Charlotte Cardin devient la cible de body shaming suite à une apparition

Fabienne Ba.
@charlottecardin/Instagram

Invitée dernièrement à ouvrir la cérémonie du Ballon d’Or avec son titre « Feel Good », Charlotte Cardin se retrouve depuis, malgré elle, au cœur d’une tempête médiatique. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse québécoise est la cible de remarques cinglantes et sexistes sur son corps, illustrant la persistance du body shaming envers les artistes féminines.

Des attaques déplacées sur les réseaux

Peu après sa prestation, des messages critiquant son physique ont envahi Internet : « C’est qui ce squelette ? », « Donnez-lui à manger », ou encore « fil de fer ». Si Charlotte Cardin n’a pas réagi à ces attaques, ses fans sont montés au créneau, dénonçant l’usage destructeur de la prétendue « liberté d’expression » pour commenter négativement le corps d’autrui. Beaucoup ont rappelé que la morphologie n’est pas un choix, et que la diversité corporelle mérite d’être respectée.

Un soutien massif pour la chanteuse

Rapidement, des internautes et des personnalités ont affiché leur soutien à l’artiste, saluant sa beauté et sa prestation malgré la froideur du public. Certaines personnes ont souligné l’effet des réseaux sociaux, où anonymat et sexisme ordinaire composent un cocktail toxique pour de nombreuses femmes célèbres. Les fans ont insisté sur l’injustice d’être jugé « trop mince », « trop grosse », « trop grande », « trop vieille » – dénonçant une pression permanente et irrationnelle.

Un « grand moment de solitude » sur scène

En plus de cette vague de critiques qui ne cesse depuis la cérémonie du Ballon d’Or, Charlotte Cardin a connu un accueil glacial sur place : le public présent à la cérémonie est resté quasi silencieux à la fin de sa performance, un moment qu’elle a qualifié plus tard de « grand moment de solitude » sur le plateau de l’émission Quotidien. Elle a toutefois gardé le sourire, affirmant qu’il s’agissait malgré tout d’un honneur et qu’elle n’avait jamais vécu une telle expérience auparavant.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Ballon d’Or (@ballondorofficial)

En définitive, cette situation révèle la banalisation du body shaming et rappelle l’importance de soutenir publiquement les personnes qui en sont la cible, tout en interrogeant notre responsabilité collective face aux dérives numériques et médiatiques.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« Vulgaire copie » : Sydney Sweeney relance un look iconique et déclenche la tempête

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Vulgaire copie » : Sydney Sweeney relance un look iconique et déclenche la tempête

Sydney Sweeney a récemment célébré son 28e anniversaire avec une "fête intergalactique" très remarquée. Pour l’occasion, l’actrice et...

« Elle vieillit magnifiquement bien » : à 57 ans, la silhouette de Gillian Anderson impressionne

Lors du récent défilé L’Oréal Paris pendant la Fashion Week, Gillian Anderson a marqué les esprits. L’actrice britannique...

« Elle n’a plus l’âge » : à 56 ans, Mariah Carey critiquée pour son short « trop court »

Mariah Carey a beau être une légende de la musique et afficher une confiance en elle inébranlable, ses...

À 50 ans, Eva Longoria enflamme le podium dans une robe noire sculpturale

Eva Longoria a encore marqué les esprits lors du défilé L’Oréal Paris le 29 septembre 2025. L'actrice, réalisatrice,...

Dakota Johnson au bord de l’eau dans une superbe série de photos

L'actrice, productrice et mannequin américaine Dakota Johnson captive une nouvelle fois, rayonnante au bord d’une piscine dans sa...

« C’est illégal d’être aussi belle » : EmRata enflamme les commentaires avec ce look

La mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski (EmRata) fait à nouveau parler d’elle, cette fois-ci avec une...