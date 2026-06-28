Entourée de ses filles, Jessica Alba attire tous les regards dans les tribunes de la Coupe du monde

Jessica Alba a vécu une première en famille. L’actrice et femme d’affaires américaine a assisté à son tout premier match de Coupe du monde, entourée de ses filles. Sur Instagram, elle a partagé un carrousel de photos de cette journée spéciale, dans un look décontracté et estival. Une sortie complice qui a séduit ses abonnés.

Une sortie en famille à la Coupe du monde

C’est dans les tribunes d’un stade de Los Angeles que Jessica Alba s’est installée, pour assister au match opposant les États-Unis à la Türkiye. « Notre premier match de Coupe du monde ! Vamos », a-t-elle écrit en légende, visiblement enthousiaste. Aux côtés de ses filles et d’une amie, Jessica Alba a profité de l’ambiance électrique de la compétition, partageant ce moment festif avec ses proches. Un cadre idéal pour une sortie en famille placée sous le signe de la bonne humeur.

Un look décontracté et estival

Pour l’occasion, Jessica Alba avait misé sur une tenue à la fois simple et stylée. Elle portait un haut noir, associé à un jean et à une veste blanche à bandes contrastées, pour une allure sportive et estivale. Un look « casual chic » parfaitement adapté à l’ambiance d’un stade, fidèle à son sens du style sans effort. Ses filles, elles aussi, avaient opté pour des tenues décontractées et lumineuses, dans le même esprit estival.

Une maman complice

Au-delà du match, c’est surtout la complicité entre Jessica Alba et ses filles qui transparaît sur ces clichés. Maman de trois enfants, l’actrice partage rarement ce type de sorties avec ses aînées, Honor, 18 ans, et Haven, 14 ans. Ce moment privilégié, vécu à l’occasion d’un événement aussi marquant qu’une Coupe du monde, n’en est que plus précieux. Les photos, souriantes et spontanées, témoignent de la tendresse qui unit Jessica Alba à ses filles.

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Des fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Dans les commentaires, les internautes ont salué aussi bien le look de Jessica Alba que ce joli moment en famille. Beaucoup ont été touchés de la voir partager cette première à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avec ses filles. De quoi confirmer l’attachement de son public, sensible à ces instants de vie plus intimes.

Avec cette sortie à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Jessica Alba signe ainsi une apparition aussi solaire que touchante. Entre look décontracté, ferveur sportive et complicité familiale, elle prouve qu’elle sait savourer ces instants précieux. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, conquis par ce moment partagé entre mère et filles.