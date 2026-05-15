Charli D’Amelio adopte une mini-robe dentelle au style « audacieux »

La célébrité américaine des réseaux sociaux Charli D’Amelio ne publie jamais sans que ça ne devienne un événement. Son récent carrousel Instagram, légendé simplement « here and there » (ça et là), mêlait plusieurs tenues et moments – c’est une mini-robe bleue en dentelle qui a « volé la vedette » dès la première image.

La mini-robe bleue à superpositions, pièce du post

Sur la première photo, Charli D’Amelio porte une mini-robe courte bleue à encolure plongeante. Un sac noir porté près de la hanche complète l’ensemble, ajoutant un contraste chromatique net entre le bleu et le noir. La robe, à mi-chemin entre dentelle et pièce de soirée, illustre parfaitement le registre qu’elle explore depuis quelques mois. Elle porte aussi ses cheveux relevés en queue de cheval haute et soignée, avec un maquillage précis : sourcils marqués, eye-liner fin et lèvres nude. Un choix de beauté épuré qui laisse toute l’attention à la robe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par charli (@charlidamelio)

Des fans conquis, des chiffres éloquents

Avec 50 millions d’abonnés sur Instagram, chaque publication de Charli D’Amelio génère des milliers de réactions en quelques minutes. Ce carrousel n’a pas fait exception – commentaires enthousiastes, sauvegardes massives et partages qui ont rapidement propulsé les images hors de son fil pour circuler dans les communautés mode et lifestyle. La jeune femme continue de prouver que son influence dépasse largement l’univers TikTok dans lequel elle s’est construite.

Une esthétique qui évolue

Ancienne star de TikTok révélée à 15 ans pour ses vidéos de danse, Charli D’Amelio a progressivement construit une identité de mode plus affirmée. Ces derniers mois, elle a multiplié les looks qui jouent sur la dentelle, les superpositions et les couleurs saturées – une direction stylistique cohérente qui la distingue de plus en plus du registre « casual » qui l’avait rendue célèbre. Ce carrousel en est la dernière illustration.

Une mini-robe bleue en dentelle, une queue de cheval et une légende en deux mots – Charli D’Amelio a ainsi prouvé une fois de plus que les posts les plus simples en apparence sont parfois les plus efficaces. Elle continue d’écrire sa propre définition du style.