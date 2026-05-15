Hilary Duff revisite la pièce de bain rouge avec une silhouette inspirée du chic vintage

L’actrice et auteure-compositrice-interprète américaine Hilary Duff a fait son entrée dans les pages de Sports Illustrated Swimsuit – l’un des plus importants magazines sportifs américains. Photographiée dans l’archipel Turques-et-Caïques par Kat Irlin, elle a signé un shooting lumineux dont une image en particulier a immédiatement capturé ses fans.

Son premier Sports Illustrated Swimsuit

Pour sa première apparition dans les pages de Sports Illustrated Swimsuit, Hilary Duff a posé à South Caicos, dans les îles Turques-et-Caïques, photographiée par Kat Irlin pour l’édition 2026 du magazine. Le shooting comprend plusieurs looks différents, mais c’est la pièce de bain rouge signée Vitamin A qui a concentré toutes les réactions.

Une esthétique vintage et solaire

Hilary Duff portait une pièce un une-pièce rouge vif de la marque Vitamin A, à décolleté plongeant et bretelles fines. Sur l’une des photos du shooting, une des bretelles glisse naturellement de son épaule tandis qu’elle rit – un moment capturé sur le vif qui donne à l’image une spontanéité que la pose la plus calculée n’aurait pas pu produire. La peau dorée, les cheveux blonds défaits par le soleil et l’expression joyeuse complétaient une image aux allures de vacances rêvées.

Le shooting dans son ensemble joue sur une esthétique rétro et ensoleillée – références années 50 et chic de plage américain – qu’Hilary Duff incarnait avec une aisance totale. La pièce de bain rouge, entre pin-up et modernité, s’inscrit parfaitement dans la tendance des one-piece vintage qui dominent les rayons balnéaires depuis deux saisons. Loin du minimalisme ou de la surcharge, c’est une pièce qui n’a besoin que du soleil pour exister.

📸🔥| Hilary Duff looks incredible for her 2026 Sports Illustrated Swimsuit cover— pic.twitter.com/W6ve5Pq42p — Hilary Duff Charts (@HilaryDuffChart) May 12, 2026

« All hail queen Hilary »

Les réactions des fans ont afflué dès la publication du post par Sports Illustrated Swimsuit. « All hail queen Hilary ! », a écrit l’un d’eux. Un autre a résumé avec une précision touchante : « D’une façon ou d’une autre, chaque version d’elle devient plus iconique ». Des commentaires qui reflètent la façon dont le public perçoit la trajectoire de l’actrice – une femme dont l’image et la confiance semblent se renforcer avec le temps plutôt que l’inverse.

Une actrice en pleine renaissance

Ce shooting Sports Illustrated s’inscrit dans un printemps particulièrement actif pour Hilary Duff. Elle est actuellement en tournée avec sa « Lucky Me Tour » pour son sixième album « Luck… or Something », sorti en février 2026. Son come-back musical et maintenant cette apparition dans l’une des publications les plus iconiques de la culture pop américaine dessinent une nouvelle ère – plus affirmée, plus libre, et visiblement plus épanouie que jamais.

Une bretelle qui glisse, un éclat de rire et du soleil plein les cheveux – Hilary Duff n’avait ainsi pas besoin de grand-chose pour réussir son entrée dans Sports Illustrated Swimsuit. La photo a tout dit à sa place : elle est exactement là où elle devrait être.