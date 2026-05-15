La gymnaste Livvy Dunne adopte une tenue de plage vintage et fait sensation

Fabienne Ba.
@livvydunne / Instagram

L’influenceuse américaine et ancienne gymnaste artistique Livvy Dunne est de retour pour une quatrième année consécutive dans le magazine sportif américain Sports Illustrated Swimsuit – et elle l’a annoncé avec une légèreté Instagram affirmée : « Year 4, still making waves » (quatrième année, et ça continue de faire des vagues).

Un shooting à Loreto, au cœur de la Basse-Californie

C’est sur Instagram que Livvy Dunne a confirmé son retour dans les pages de Sports Illustrated Swimsuit pour la quatrième année consécutive, avec ces mots : « Year 4, still making waves ». Une légende concise qui en dit long sur le chemin parcouru depuis sa première apparition – et sur la confiance avec laquelle elle aborde désormais cet exercice devenu une signature personnelle.

Le shooting a été réalisé à Loreto, dans l’État de Baja California Sur, au Mexique – un décor côtier sauvage et lumineux qui servait d’écrin parfait à l’esthétique vintage du look choisi pour l’occasion. Les images la montrent tantôt posant en tenant ses cheveux blonds dans le vent, tantôt en pleine course sur le sable – un contraste entre la pose maîtrisée et le mouvement spontané qui donne aux photos une énergie naturelle.

Un ensemble rayé crème et blanc à anneau de bois

La pièce choisie pour ce shooting a une esthétique résolument rétro : un deux-pièces à rayures crème et blanc, dont le haut est maintenu par un large anneau en bois au centre – un détail artisanal qui ancrait la tenue dans une esthétique vintage des années 70. L’ensemble coordonné, à la fois délicat et affirmé, s’intégrait parfaitement au paysage naturel de Loreto.

 

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Un parcours inattendu

Ancienne gymnaste artistique de haut niveau pour l’Université d’État de Louisiane (LSU), Livvy Dunne a construit en parallèle de sa carrière sportive une présence médiatique et commerciale considérable. Sa collaboration avec l’un des plus importants magazines sportifs américains Sports Illustrated Swimsuit, entamée alors qu’elle était encore athlète universitaire, est devenue l’un des piliers de son image publique. Elle fait également partie du casting du reboot « Baywatch : Alerte à Malibu » sur Fox pour la saison 2026-2027, confirmant une trajectoire qui dépasse largement les frontières du sport.

Quatre ans, un même décor de plage, une constance affirmée – Livvy Dunne fait ainsi partie de ces personnalités qui ont su transformer une apparition médiatique en véritable signature. « Still making waves » (toujours en train de faire des vagues) : c’est précisément ce qu’elle fait, année après année.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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