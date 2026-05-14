À 68 ans, Sharon Stone fait sensation dans un tailleur blanc « ultra élégant »

L’actrice américaine et productrice de cinéma Sharon Stone a récemment fait une apparition très remarquée au TCM Classic Film Festival, qui se tenait à l’Egyptian Theatre de Los Angeles. Elle a misé sur un tailleur blanc, accompagné d’un changement capillaire qui n’est pas passé inaperçu. Sous les publications relayant son apparition, les commentaires saluent une silhouette qualifiée « d’ultra élégante ».

Un tailleur blanc maîtrisé jusque dans le moindre détail

Pour ce passage au TCM Classic Film Festival, Sharon Stone a opté pour un costume deux-pièces entièrement blanc. La pièce maîtresse : un blazer structuré orné de boutons en écaille, porté ouvert sur un débardeur assorti, le tout associé à un pantalon coupe droite parfaitement ajusté. Une silhouette, sobre et architecturale, qui misait sur la précision du tailoring plutôt que sur le détail spectaculaire.

Aux pieds, l’actrice a choisi des mocassins Gucci en cuir verni, modèle Horsebit, signature de la maison italienne. Côté bijoux, elle s’est contentée d’un bracelet chaîne en or et d’une bague assortie – un parti pris minimaliste qui souligne la rigueur du look. Le maquillage, tout en transparence, reposait sur un teint lumineux, une touche de blush rosé et une bouche teintée naturelle. Un ensemble qui prouve que Sharon Stone est l’une des références d’élégance intemporelle d’Hollywood.

The fabulous Sharon Stone ahead of her conversation with TCM Host Eddie Muller for the screening of THE MISFITS (1961). #TCMFF (courtesy of TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) May 6, 2026

Un retour aux cheveux longs

Si la tenue a marqué les esprits, c’est surtout la coiffure de Sharon Stone qui a déclenché des réactions massives. Depuis 1998, l’actrice était devenue indissociable de ses coupes courtes – pixie cuts et carrés plaqués. Cette fois, elle a fait sensation avec une chevelure blond doré, avec des mèches encadrant le visage et un brushing souple.

Tina Farey, directrice éditoriale chez Rush, a décrypté ce nouveau look : « Sharon Stone a abandonné son lob carré pour un style qui rappelle son allure des années 90. L’actrice a associé son brushing rebondi à un magnifique blond cachemire, une teinte facile à entretenir, basée sur la chaleur. Cette nuance s’harmonise parfaitement avec une base naturellement claire, tandis que l’ajout de reflets beige, caramel et miel apporte profondeur et dimension ». Une transformation pensée dans le détail, qui s’inscrit dans la tendance phare de la saison : le « c-curl », un mouvement de cheveux courbé vers l’intérieur, mimant la lettre C.

L’élégance n’a pas d’âge

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont afflué sous les publications consacrées à son apparition. Beaucoup ont salué le choix du tailleur blanc et la modernité du look. « Ultra élégant », peut-on notamment lire dans les commentaires d’internautes qui ont multiplié les éloges sur le look de Sharon Stone.

Au-delà du style, cette apparition envoie un message fort. Comme l’actrice, et mannequin américaine Brooke Shields ou l’actrice américaine Kelly Rutherford avant elle, Sharon Stone fait partie de ces femmes qui refusent de se rendre invisibles après un certain âge. En misant sur des codes mode forts – tailoring net, allure architecturale, changement capillaire -, elle rappelle que l’élégance et la prise de risque ne sont pas réservées aux « jeunes générations ». Un message qui résonne particulièrement dans une industrie encore prompte à reléguer les femmes dites mûres au second plan.

Avec son tailleur blanc et sa nouvelle chevelure longue, Sharon Stone a ainsi signé l’un des looks les plus commentés du TCM Classic Film Festival 2026. Une apparition qui confirme, s’il en fallait encore une preuve, que l’actrice est libre des injonctions liées à l’âge.