Sydney Sweeney pose avec son petit ami en tenue de cow-boy

L’actrice et productrice américaine Sydney Sweeney avait « promis de rester discrète sur sa vie privée ». Le 1er mai 2026, elle a quand même choisi le Festival de Stagecoach (festival de musique) – et une salopette en denim – pour faire son « hard launch » (officialisation) en bonne et due forme. Le post a mis le feu à Internet.

Une tenue de cow-boy de la tête aux pieds

Sydney Sweeney a partagé sur Instagram un carrousel de photos du festival Stagecoach, légendé simplement « cowboy kind of weekend ♥ ». La photo de couverture montrait l’actrice une jambe enroulée autour de l’entrepreneur américain Scooter Braun, tous deux souriants devant l’objectif. Scooter Braun a répondu en publiant son propre carrousel avec les mêmes images, légendé « Stagecoach delivered a lucky cowboy ». En quelques heures, le double post a fait le tour des réseaux.

Pour l’occasion, Sydney Sweeney avait misé sur une tenue parfaitement en accord avec l’esprit du festival : une salopette en jean, un débardeur blanc en dentelle en dessous, et des bottes de cow-boy marron. Le carrousel montrait également l’actrice en veste en jean, avec un bandana en masque de façon humoristique – le tout donnant à voir un style western décontracté, authentique et cohérent avec l’atmosphère du festival.

Des moments complices qui ont attendri les fans

Le carrousel a enchaîné une série d’instants spontanés : des selfies de groupe en miroir, des photos de photobooth en noir et blanc – et Sydney Sweeney perchée sur les épaules de Scooter Braun en train de chanter sur la scène, les mains levées. Les deux ont également été filmés en train de chanter au karaoké et de danser avec leurs amis. Un post de festival comme un autre – sauf qu’il confirmait un lien attendu « depuis des mois ».

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26,3 millions d’abonnés qui ont « pris un coup dans le cœur »

Les commentaires sous le post de Sydney Sweeney ont reflété l’ampleur de l’impact : « 26,3 millions de personnes qui rage-quit en ce moment », a résumé un commentaire. « Moi, homme marié et heureux : ‘comment a-t-elle pu me faire ça ?!' », a plaisanté un autre. Même le compte officiel de Rockstar Energy s’est fendu d’un commentaire amusé. Une réaction collective qui dit tout sur la place qu’occupe Sydney Sweeney dans la culture pop actuelle.

Une salopette en jean, des bottes, un festival de musique country et une légende en quelques mots – Sydney Sweeney a ainsi officialisé son lien avec l’élégance décontractée de quelqu’un qui sait exactement ce qu’elle fait. Et l’internet, comme toujours, a répondu présent.