Sur la plage, cette ancienne Miss Univers fait l’unanimité avec un look estival

Iris Mittenaere a partagé sur Instagram un nouveau Reel (vidéo) filmé sur les plages de l’Île Maurice, et il n’en fallait pas plus pour mettre ses abonnés d’accord. L’ancienne Miss France 2016 et Miss Univers 2016 y apparaît dans une robe imprimée légère, face à un coucher de soleil spectaculaire. « Born to be by the sea 🏝️ » (Née pour vivre près de la mer), a-t-elle simplement légendé la publication, accompagnée des hashtags #mauritius et #island. Une parenthèse estivale qui a immédiatement fait fondre la toile.

Une robe imprimée parfaite pour la saison

Pour cette escapade au bord de l’océan Indien, Iris Mittenaere a choisi une robe imprimée d’un motif animal effet python, dans des tons bruns et caramel. Un choix mode qui fait écho à la grande tendance « boho beach » qui domine la saison printemps-été 2026, portée par les imprimés naturels, les matières aériennes et les coupes courtes facilement à enfiler après une journée à la plage.

Côté coiffure, Iris a opté pour des cheveux ondulés laissés libres, légèrement décoiffés par la brise marine. Quelques bracelets discrets au poignet complètent le look. L’ensemble respire la simplicité estivale, parfaitement en phase avec le décor.

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Une vue spectaculaire qui sublime la vidéo

Au-delà du look, ce qui frappe d’emblée dans la publication, c’est le paysage qui sert d’écrin à Iris Mittenaere. Filmée à l’heure dorée, la vidéo capte un ciel mêlant nuages doux et reflets dorés, tandis que l’océan déroule ses vagues à perte de vue. L’Île Maurice, destination phare de l’océan Indien, offre ici l’un de ses tableaux les plus emblématiques : sable clair, ressacs paisibles et horizon teinté de rose.

Ce décor naturel donne à la publication un caractère presque cinématographique. Beaucoup d’internautes ont d’ailleurs commenté la beauté du panorama autant que celle d’Iris Mittenaere, certains saluant un instant « carte postale ». Une mise en scène simple mais redoutablement efficace, qui transporte instantanément ses abonnés en vacances.

Des fans conquis sous la publication

Sous le Reel (vidéo Instagram), les réactions se multiplient. Les commentaires affluent pour saluer à la fois le look et l’évasion proposée : « Tu es magnifique », « Quelle vue », « On rêve de partir avec toi », « Un coucher de soleil de rêve »… Une vague d’enthousiasme qui confirme la place d’Iris Mittenaere dans le cœur du public français, près de dix ans après son sacre.

Devenue une figure incontournable du paysage médiatique français – entre animation TV, projets entrepreneuriaux et engagement caritatif – Iris Mittenaere prouve, post après post, qu’elle sait cultiver un lien simple et chaleureux avec sa communauté.

Avec ce Reel filmé à l’Île Maurice, Iris Mittenaere signe ainsi l’une de ses publications les plus appréciées de la saison. Entre robe imprimée légère, ambiance dorée et message simple sur son amour de la mer, elle offre à ses abonnés une vraie respiration. Et fait, une fois encore, l’unanimité sur les réseaux sociaux.