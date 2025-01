Clara Luciani adresse un vœu touchant aux hypersensibles en ce début d’année

En ce début d’année 2025, l’auteure-compositrice-interprète française Clara Luciani a décidé de briser les codes de la traditionnelle carte de vœux. Pas question ici de clichés et de formules fades. Elle a choisi de s’adresser à des gens souvent mal compris : les hypersensibles. Un message fort et sincère, avec une touche d’humour et d’autodérision, qui a fait fondre le cœur de ses abonné·e·s.

Un vœu d’amour et de réconfort

Sur son compte Instagram, Clara Luciani a publié un post qui est rapidement devenu viral. La star, connue pour ses chansons percutantes et son charisme unique, y apparaît en train de pleurer. Clara a opté pour une série de photos où elle se montre dans une vulnérabilité qui la rend encore plus proche de ses fans. Sur l’une d’elles, on peut la voir arborant un t-shirt blanc avec l’inscription « I love crying » et une boîte de mouchoirs dans les mains. Un clin d’œil à celles et ceux hypersensibles qui, comme elle, n’ont pas peur de laisser couler quelques larmes, que ce soit de bonheur ou de tristesse.

Au-delà du « côté visuel », ce qui frappe surtout dans ce post, c’est la légende. Clara Luciani y adresse un vœu touchant aux hypersensibles. Elle commence par une formule universelle de « Bonne année », mais c’est la suite qui captive vraiment : « Bonne année à tout le monde mais surtout aux hypersensibles : on est ensemble les gars ». Ces quelques mots, simples mais puissants, résonnent comme un hommage aux personnes hypersensibles souvent invisibilisées dans notre société.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clara Luciani (@jesuisclaraluciani)

Les hypersensibles : une cause qui lui tient à cœur

Ce n’est un secret pour personne, Clara Luciani a toujours mis un point d’honneur à défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Elle n’hésite ainsi pas à parler de ses propres émotions, de son hypersensibilité et à montrer qu’être sensible ne doit pas être un sujet de honte. Loin des stéréotypes qui associent la sensibilité à de la faiblesse ou de l’excès, la chanteuse met en lumière celles et ceux qui « vibrent fort » et vivent avec une intensité émotionnelle souvent incomprise.

Dans son message, elle continue en soulignant l’importance de cette émotion brute : « À ceux qu’un rien bouleverse, à ceux qui vibrent fort et qui vivent l’œil brillant et la joue humide ». On y lit non seulement une solidarité envers les personnes hypersensibles qui ressentent chaque émotion avec une intensité décuplée, mais aussi un véritable appel à l’acceptation de cette nature émotionnelle. Parce que oui, être hypersensible, c’est aussi être capable de vivre des instants de joie fulgurante, de passion débordante, de compulsion à aimer profondément tout ce qui nous entoure.

En 2025, Clara ne souhaite rien d’autre qu’une année de « larmes de joie et d’émotions » pour celles et ceux qui, comme elle, vivent dans cette sphère émotionnelle unique. Les hypersensibles, souvent raillé·e·s ou marginalisé·e·s, se retrouvent dans un vœu qui leur est exclusivement destiné. Un vœu d’acceptation, d’amour et de bienveillance.

L’humour au service de la solidarité

Clara Luciani a aussi glissé une petite touche d’humour dans son message. Elle termine sa légende par une référence à un objet qu’elle rêve d’avoir un jour. Et là, c’est l’un des moments les plus décalés du post : « La dernière photo c’est l’objet que je rêve d’avoir un jour si quelqu’un se sent d’humeur crafty je promets de porter cet accessoire quotidiennement ». Le cadeau en question ? Un mini rouleau de papier toilette qui se porte tel une boucle d’oreille et qui permet de dérouler du papier toilette façon mouchoir, pour essuyer facilement ses larmes. Cet accessoire insolite apporte une touche légère et décalée, tout en restant dans l’esprit du message d’acceptation des émotions.

Clara Luciani a toujours été celle qui savait mélanger la profondeur et la légèreté, et ce vœu de début d’année ne fait pas exception. Entre message de soutien et sincérité, l’artiste offre un rayon de soleil aux hypersensibles, leur disant qu’iels ne sont pas seul·e·s dans leur ressenti, que leurs émotions ont de la valeur, et surtout qu’elles ne doivent pas être cachées.

Ce message de Clara Luciani, simple mais puissant, est un rappel essentiel : la sensibilité n’est pas un défaut, elle est une richesse. En 2025, elle souhaite que les hypersensibles puissent enfin vivre pleinement leurs émotions sans peur du jugement. Elle conclut son post par ces quelques mots pleins de tendresse : « Bref, bonne année, je vous aime. 💧 ».