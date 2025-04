Jennifer Lopez électrise les réseaux en look moulant rose cuir

Lors du Grand Prix de Formule 1 à Djeddah, en Arabie Saoudite, le 19 avril 2025, Jennifer Lopez a de nouveau prouvé que son sens du style n’avait rien perdu de sa flamboyance. En marge des qualifications de la course, la star a attiré tous les regards dans une tenue qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Une apparition remarquée dans le paddock

Invitée par l’écurie Ferrari, Jennifer Lopez a fait une arrivée digne d’un film d’action. Sa combinaison rose bonbon, en latex ultra moulant, a capté tous les objectifs. Fermée par une longue fermeture Éclair, la pièce soulignait ses courbes, évoquant à la fois une esthétique futuriste et une touche de Barbiecore, cette tendance qui mêle audace et clin d’œil nostalgique aux années 2000.

Son look était complété par des lunettes de soleil teintées de rose assorties à sa tenue, une pochette métallique argentée portée à la main, et des escarpins transparents. Cette tenue a déclenché une avalanche de réactions en ligne, entre admiration, fascination, et comparaisons ludiques à une version glamour d’une pilote de course ou d’une héroïne façon Power Ranger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Un show millimétré pour Ferrari

Ce n’est pas la première fois que Jennifer Lopez participe à un événement de Formule 1, mais sa prestation à Djeddah a été l’un des moments phares du week-end. Après avoir été aperçue dans les paddocks, la chanteuse a rejoint la scène pour une performance en live dans le cadre du concert de clôture des qualifications. Elle partageait l’affiche avec Usher, Major Lazer et Peggy Gou, dans une ambiance survoltée mêlant sport, musique et spectacle.

Sur scène, elle a troqué sa combinaison rose contre un justaucorps scintillant à franges dorées, confirmant sa volonté de jouer sur les textures et la lumière pour accentuer sa présence visuelle. Chaque changement de tenue semblait pensé comme une extension de sa performance artistique, où l’esthétique et le corps sont au service du show.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Une nouvelle démonstration de sa maîtrise mode

Jennifer Lopez, au fil des années, a toujours su conjuguer mode et performance avec une précision redoutable. Que ce soit sur scène, sur les tapis rouges ou dans des contextes plus inattendus comme une course de F1, elle impose un style mêlant glamour et pouvoir. Ce look rose cuir, loin d’être un simple choix de couleur ou de matière, est une déclaration en soi : celle d’une femme qui maîtrise son image, ses codes, et les adapte aux époques sans jamais perdre son ADN.

Ce n’est pas un hasard si sa tenue a tant circulé sur Instagram, Twitter et TikTok. Elle coche toutes les cases de l’iconicité contemporaine : une teinte vive, une coupe audacieuse, une silhouette maîtrisée et une occasion événementielle. L’allure de Jennifer Lopez à Djeddah s’inscrit dans cette ligne continue de performances visuelles qu’elle cultive depuis les années 2000, et qui continuent à façonner la mode pop aujourd’hui.

Une présence toujours aussi puissante

Au-delà de la mode, cette apparition au Grand Prix s’inscrit dans un moment fort pour l’artiste, toujours aussi présente sur la scène médiatique. Son actualité musicale, ses projets audiovisuels et ses apparitions publiques ne cessent d’alimenter l’intérêt autour d’elle. Jennifer Lopez incarne, encore et toujours, cette figure hybride de star à l’américaine : show-woman, businesswoman, icône.

À Djeddah, Jennifer Lopez n’a ainsi pas seulement électrisé la foule par son concert. Elle a rappelé, par une simple tenue, l’étendue de son pouvoir d’influence – et sa capacité à surprendre, encore et toujours.