Claudia Schiffer célèbre ses 24 ans de mariage avec une photo qui émeut ses fans

Vingt-quatre ans d’amour et une complicité intacte. Pour célébrer son anniversaire de mariage avec le réalisateur, scénariste et producteur de cinéma britannique Matthew Vaughn, la mannequin allemande Claudia Schiffer a partagé une photo souvenir qui a touché ses fans.

Une photo souvenir de leur mariage en 2002

Le 25 mai 2026, Claudia Schiffer a célébré ses 24 ans de mariage avec Matthew Vaughn. Pour l’occasion, elle a partagé sur Instagram un cliché nostalgique de leur union, célébrée en Angleterre le 25 mai 2002. On y voit le couple danser les yeux dans les yeux, sous le regard attendri de leurs invités. « 24th wedding anniversary today ! » (24e anniversaire de mariage aujourd’hui !), a légendé Claudia Schiffer, le message ponctué de trois cœurs rouges.

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Une pluie de messages de stars

La publication n’a pas tardé à émouvoir la Toile. Dans les commentaires, plusieurs personnalités, dont le mannequin Cindy Crawford et l’actrice Elizabeth Hurley, ont chaleureusement félicité le couple, lui souhaitant un joyeux anniversaire. De quoi confirmer que cette belle histoire continue d’inspirer, bien au-delà du cercle de leurs proches.

En partageant ce cliché plein de tendresse, Claudia Schiffer offre ainsi à ses fans un rare aperçu de son histoire d’amour. Une jolie façon de rappeler que, loin des projecteurs, elle cultive vraisemblablement avant tout une vie de famille épanouie.