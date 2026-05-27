En Égypte, cette mannequin britannique fait réagir avec un look décontracté

La mannequin et actrice britannique Rosie Huntington-Whiteley a partagé sur Instagram une série de clichés capturés lors d’un séjour en Égypte. Au fil de ce carrousel ensoleillé, elle partage un look décontracté aux tons neutres. Une apparition tout en sobriété qui a immédiatement séduit ses abonnés, conquis par cette « élégance estivale et naturelle ».

Un look décontracté aux tons neutres

Fidèle à son style épuré, Rosie Huntington-Whiteley a misé sur une palette monochrome dans des nuances de beige, crème et blanc cassé. Elle associe un débardeur clair à un pantalon ample blanc, dans une silhouette à la fois confortable et raffinée. Ce camaïeu de tons neutres, particulièrement tendance, illustre l’esthétique du « quiet luxury », qui privilégie la sobriété et la qualité des matières à l’ostentation.

Des accessoires bien choisis

Le raffinement de ce look tient aussi à ses accessoires, savamment sélectionnés. Un chapeau de paille à large bord protège du soleil tout en apportant une touche bohème chic, tandis qu’une paire de lunettes de soleil oversize structure le visage. Rosie Huntington-Whiteley a complété sa tenue d’un sac porté en bandoulière et d’une écharpe rayée délicatement drapée sur l’épaule. Aux pieds, une paire de bottines lacées dans un ton brun apporte une note « plus robuste ».

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Un séjour de rêve en Égypte

Au-delà du look, c’est aussi un voyage riche en émotions que Rosie Huntington-Whiteley a partagé avec sa communauté. « Quelques jours incroyables en Égypte », a-t-elle écrit, confiant que visiter les pyramides de Gizeh était un « rêve de toujours ». Elle a également évoqué la découverte des extraordinaires trésors antiques exposés au Grand Musée égyptien, ainsi qu’un moment fort passé à encourager un ami proche lors d’un combat sportif, qu’elle a qualifié d’« inspirant ».

Avec ce look décontracté aux tons neutres, Rosie Huntington-Whiteley affiche ainsi une élégance naturelle et maîtrisée. Une silhouette simple et confortable, parfaitement adaptée à l’atmosphère du désert égyptien.