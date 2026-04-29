La chanteuse et actrice Jennifer Lopez montre ses abdos et relance une tendance Y2K

Naila T.
@jlo / Instagram

Jennifer Lopez n’a pas besoin d’un tapis rouge pour attirer l’attention. Une simple séance de sport accompagnée de quelques selfies publiés sur Instagram a suffi à enflammer les réseaux sociaux – et à remettre sur le devant de la scène une tendance des années 2000 que l’on pensait oubliée.

Le carrousel du dimanche qui embrase l’internet

Jennifer Lopez a publié sur Instagram un carrousel de photos prises en pleine séance de sport, sur fond de la chanson « Yukon » de Justin Bieber. On la voit poser devant un miroir dans plusieurs angles, mettant en avant son abdomen très dessiné. Le post a immédiatement généré des milliers de réactions enthou­siastes : « Tu es parfaite, déesse !!! », « Vieillir comme le meilleur des vins », « Ces abdos, c’est tout ce que je veux ».

 

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Le détail Y2K qui relance la tendance

Son look n’a pas échappé aux observateurs. Jennifer Lopez portait un micro crop top en maille gaufrée blanche à manches longues et décolleté plongeant, dont l’ourlet s’arrêtait juste au-dessus des côtes, superposé sur un soutien-gorge de sport noir. C’est le bas qui a tout dit : un legging noir retroussé vers le bas pour créer une taille basse – technique caractéristique des années 2000. Ce geste simple, ce roulé au niveau de la ceinture, suffit à ancrer le look dans l’esthétique Y2K qui domine les tendances de 2026.

Un post dans la continuité d’un printemps très actif

Ces selfies interviennent quelques jours seulement après la première apparition de Jennifer Lopez à Coachella, où elle a fait une entrée surprise sur la Quasar Stage lors du set de David Guetta pour interpréter son nouveau titre « Save Me Tonight ». Elle portait pour l’occasion une combinaison The Blonds argentée scintillante avec une veste à plumes Julien McDonald. Du festival au miroir de gym, l’énergie est la même.

Une signature fitness devenue marque de fabrique

Jennifer Lopez cultive depuis longtemps une image associée à la discipline physique, qu’elle partage régulièrement sur ses réseaux sociaux. Ses publications autour du sport sont devenues un rendez-vous récurrent sur Instagram, mêlant motivation, style et moments du quotidien. Le legging taille basse retroussé n’a d’ailleurs rien d’anodin : il rappelle l’esthétique Y2K qu’elle a contribué à populariser dans les années 2000. Une tendance qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène, sans pour autant faire de ce modèle de corps ou de mode une norme à suivre.

En résumé, Jennifer Lopez n’a pas eu besoin d’un styliste pour rappeler pourquoi elle est une icône. Trente ans après ses débuts, elle incarne une époque tout en appartenant pleinement à celle d’aujourd’hui.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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