Sur le tapis rouge, l’actrice Teyana Taylor mise sur une robe violette sculpturale

Léa Michel
@teyanataylor / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète et actrice américaine Teyana Taylor a marqué le tapis rouge des American Music Awards, organisés le 25 mai 2026 à Las Vegas. Pour cette soirée prestigieuse, elle a opté pour une robe violette à la construction sculpturale. Une apparition à la fois minimaliste et théâtrale, qui a immédiatement attiré l’attention et confirmé son statut d’icône mode.

Une robe violette à la construction sculpturale

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe se distingue d’abord par sa teinte : un violet profond et intense, qui confère à l’ensemble une dimension royale et luxueuse. Sans bretelles, elle révèle un corsage structuré façon corset, qui dessine une silhouette architecturale. Le violet, couleur à la fois élégante et affirmée, tranche avec les classiques noirs et nudes souvent privilégiés sur les tapis rouges.

Des détails et une cape assortie

Au-delà de sa couleur, la robe se démarque par plusieurs détails de coupe. Des découpes latérales viennent dynamiser la silhouette, tandis qu’une fente haute apporte du mouvement et une touche de modernité à l’ensemble. Pour parfaire ce look, Teyana Taylor a ajouté une cape assortie, drapée autour des bras, qui confère une dimension dramatique et sophistiquée à la tenue. Une paire d’escarpins et un maquillage affirmé venaient compléter cette apparition, dans un esprit à la fois épuré et théâtral.

@teyanataylor90 The walk 😍🤏🏽 #amas #teyanataylor @Jimmy Neutch ♬ original sound – Keshia❤

Une apparition remarquée aux American Music Awards

Cette montée des marches s’inscrit dans le cadre des American Music Awards, l’une des cérémonies les plus suivies de l’industrie musicale, qui réunit chaque année de nombreuses personnalités du monde de la musique et du divertissement. Teyana Taylor a une nouvelle fois démontré son sens aigu de la mode. Sa robe violette figure sans conteste parmi les apparitions les plus commentées de la soirée.

Avec cette robe violette à la construction sculpturale, Teyana Taylor signe l’une des apparitions les plus marquantes des American Music Awards 2026. Une démonstration où la richesse d’une couleur se conjugue à une silhouette résolument architecturale.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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