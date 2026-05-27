La joueuse de tennis Aryna Sabalenka brille avec plus de 200 carats de diamants

À Roland-Garros, la numéro 1 mondiale la joueuse de tennis biélorusse Aryna Sabalenka n’a pas brillé que par son tennis. Pour son entrée en lice, elle arborait une parure sur mesure de plus de 200 carats de pierres précieuses.

Plus de 200 carats de pierres précieuses sur le court

Aryna Sabalenka a fait sensation dès son premier tour du tournoi parisien, le 26 mai 2026. La quadruple lauréate en Grand Chelem est entrée sur le court parée d’une parure de joaillerie, conçue sur mesure pour l’occasion. Le détail qui a tant fait parler : l’ensemble totalise plus de 200 carats de pierres précieuses, combinant précisément plus de 200 carats de grenats d’un rouge profond et 23 carats de diamants. Un choix tout sauf anodin, puisque ces grenats cramoisis ont été spécialement sélectionnés pour rendre hommage à la mythique terre battue de Roland-Garros.

Une tenue Nike et une mise en beauté minimaliste

Côté vestiaire, Aryna Sabalenka a misé sur une robe de tennis Nike bordeaux-noire semi-fluide associée à des baskets Nike blanches et à une montre noire. Elle a complété ce look par une mise en beauté discrète et lumineuse, ponctuée d’un vernis à ongles rouge, et une chevelure blonde tirée en chignon plaqué, à la fois pratique et stylée. Malgré une chaleur dépassant les 30 degrés, elle a assuré « ne pas avoir ressenti le poids de ses bijoux », expliquant qu’il était important pour elle de « se sentir belle pour mieux performer ».

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Un clin d’œil à la terre battue signé Material Good

Cette parure est l’œuvre de Material Good, une maison de joaillerie et d’horlogerie de luxe basée à New York, dont Aryna Sabalenka est l’ambassadrice. Elle avait déjà porté ses créations à l’Open d’Australie et à l’US Open, mais celle-ci a été imaginée spécifiquement pour le rendez-vous parisien. Sur le court, Aryna Sabalenka a opté pour deux colliers superposés et une paire de boucles d’oreilles. Les pièces portées étaient estimées à plus de 110 000 dollars (environ 85 000 euros), l’ensemble complet de trois colliers étant, lui, évalué autour de 148 000 dollars.

Des bijoux qui font débat

Au-delà de l’esthétique, ces bijoux ne sont pas passés inaperçus, et pour cause. Aryna Sabalenka les a affichés quelques jours seulement après s’être imposée comme une figure de la mobilisation des joueurs « pour de meilleures dotations dans les tournois ». Le contraste a fait réagir : la valeur des bijoux portés sur le court dépassait le gain perçu par son adversaire pour cette défaite au premier tour. Interrogée sur cette apparente contradiction, Aryna Sabalenka a balayé tout lien entre ses accessoires et son engagement pour la cause des joueurs.

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Une victoire – et une bague à un million

Aryna Sabalenka s’est imposée en deux manches, 6-4, 6-2, face à l’Espagnole Jessica Bouzas Maneiro, validant son billet pour le deuxième tour. La passion de la championne pour les belles pierres ne date d’ailleurs pas d’hier. Ces derniers mois, elle s’est aussi affichée avec son imposante bague de fiançailles : son compagnon, Georgios Frangulis, l’a demandée en mariage en mars avec un diamant ovale de 12 carats entouré d’émeraudes – sa pierre préférée -, un bijou estimé à environ un million de dollars.

Entre parure à plus de 200 carats, hommage à la terre battue et bague de fiançailles « hors norme », Aryna Sabalenka a ainsi confirmé qu’elle entendait briller autant par son style que par son jeu.