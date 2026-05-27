« Ils sont adorables » : Demi Lovato partage des photos avec son compagnon

L’autrice-compositrice-interprète américaine Demi Lovato a attendri ses abonnés en célébrant une étape importante de sa vie personnelle. À l’occasion de son premier anniversaire de mariage, elle a partagé sur Instagram un tendre carrousel de photos en compagnie de son époux, le musicien Jutes, accompagné d’un message d’amour. Une publication qui a immédiatement suscité une vague de réactions attendries de la part de sa communauté. « Ils sont adorables », pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires.

Un message d’amour pour leur premier anniversaire de mariage

Dans une légende empreinte de sincérité, Demi Lovato a célébré « un an de mariage avec celui qu’elle aime le plus », qu’elle décrit comme son « meilleur ami » et son « être humain préféré ». Elle est revenue avec émotion sur le jour de leurs vœux, confiant qu’elle ne pensait pas pouvoir l’aimer davantage, avant de réaliser, un an plus tard, que son amour n’avait fait que grandir. « Cette année a été la meilleure de ma vie », a-t-elle écrit, dans une déclaration pleine de tendresse.

Des souvenirs tendres et complices

Au-delà des grands moments, c’est la complicité du quotidien que Demi Lovato a tenu à célébrer. Elle a évoqué avec nostalgie les câlins du matin, les danses improvisées, les soirées quittées plus tôt pour aller chercher à manger ensemble, ou encore les fous rires nocturnes partagés jusqu’aux larmes. « Ce sont des souvenirs que je chéris et j’ai hâte d’en créer de nouveaux », a-t-elle ajouté, dressant le portrait d’un lien fondé sur la légèreté et la connivence.

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Une réception attendrie des internautes

Sans surprise, cette publication a rapidement ému la communauté de l’artiste. Les photos, où le couple apparaît complice et souriant, ont déclenché une avalanche de messages affectueux. « Ils sont adorables », « Tellement beaux ensemble », ont commenté de nombreux internautes, touchés par cette déclaration d’amour publique. Une réception chaleureuse qui témoigne de l’attachement du public à voir Demi Lovato épanouie dans sa vie privée.

En partageant ce moment de bonheur, Demi Lovato offre ainsi à ses abonnés un aperçu sincère de son épanouissement personnel. Une déclaration d’amour pleine de douceur, qui rappelle que les petits instants du quotidien sont souvent les plus précieux.