« Elle a l’air étrange » : le costume de Tilda Swinton divise les internautes

Léa Michel
Extrait du film « A bigger Splash »

Chaque année, le tapis rouge du Festival de Cannes voit défiler des robes somptueuses et des bijoux d’exception. Cette année, l’actrice et productrice britannique Tilda Swinton a choisi de s’écarter des codes établis. Lors de la projection du film « La Bola Negra », au 79e Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026), elle est apparue dans un ensemble bleu et blanc atypique, à mille lieues des robes longues classiques.

Une apparition à contre-courant

Sur le tapis rouge cannois, où la robe longue noire à l’encolure « discrète » demeure la norme, Tilda Swinton a fait le pari d’un ensemble deux pièces, composé d’un haut structuré et d’un pantalon ample. Fait notable : aucun diamant ni bijou spectaculaire ne venait orner sa silhouette, à rebours des habitudes de la Croisette. Un parti pris qui détonne dans un univers où le luxe « ostentatoire » est souvent de mise.

Un ensemble bleu et blanc inspiré de la poésie japonaise

L’ensemble porté par Tilda Swinton est issu d’une collection haute couture printemps 2026 d’une grande maison française. Sa particularité ? Une inspiration directement puisée dans la poésie japonaise du haïku. Le directeur artistique de la maison s’est inspiré de vers évoquant la beauté fugace d’un oiseau, juste avant son envol. L’oiseau, symbole de liberté et d’absence de frontières, a guidé toute la conception de la pièce. Le dégradé du bleu vers le blanc, qui habille le haut de l’ensemble, illustre poétiquement cette envolée, dans une esthétique à la fois aérienne et conceptuelle.

Une finition velours évoquant le plumage

Ce qui distingue particulièrement cette création, c’est sa finition en velours de soie, qui crée l’illusion visuelle d’un plumage d’oiseau. Ce travail de matière, subtil et raffiné, confère à l’ensemble une dimension presque tactile et renforce la métaphore de la liberté chère au créateur. Tilda Swinton a complété cette tenue par des escarpins dans un ton grisé et une bague en or jaune, dans une sobriété d’accessoires qui laisse toute la place à la pièce maîtresse.

 

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Un look qui divise les internautes

Cette apparition n’a pas fait l’unanimité. « Elle a l’air étrange », ont commenté de nombreux internautes. D’autres, en revanche, ont salué l’audace et la cohérence artistique de Tilda Swinton, fidèle à elle-même. Une nouvelle fois, les réactions en ligne rappellent surtout à quel point les corps et les apparences des femmes sont souvent soumis à des jugements non sollicités, alors qu’ils relèvent avant tout de choix personnels qui n’ont pas vocation à être validés ou débattus publiquement.

En osant ce costume conceptuel, Tilda Swinton a ainsi livré l’un des moments mode les plus discutés de cette édition cannoise. Une démonstration que l’audace stylistique demeure une forme d’expression à part entière.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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