Dans une robe spectaculaire, Demi Moore surprend avec une nouvelle coiffure

L’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a poursuivi sa série d’apparitions très remarquées au Festival de Cannes le 21 mai 2026, à l’occasion de la projection du film « La Bola Negra ». Elle a foulé le tapis rouge dans une robe bleu outremer, réalisée sur mesure par une grande maison de couture française. Au-delà de la robe, c’est une nouveauté capillaire qui a particulièrement attiré l’attention : une nouvelle coupe, plus courte, qui marque un véritable changement de style.

Une robe bleue spectaculaire

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe bleu outremer s’impose par sa couleur intense et sa construction théâtrale. Sans bretelles, le corsage ajusté dessine une silhouette structurée à Demi Moore, qui contraste avec le volume spectaculaire de la jupe. Cette dernière, savamment drapée et froncée, se déploie en un mouvement ample et sculptural, créant un effet de bouillonné particulièrement saisissant. Une longue traîne prolonge l’ensemble, accentuant la dimension solennelle de la silhouette. Le bleu outremer, profond et lumineux, tranche avec le rouge du tapis et garantit une présence immédiatement remarquable.

Une nouvelle coupe de cheveux remarquée

Si la robe attire l’œil, c’est aussi la coiffure de Demi Moore qui a fait réagir. L’actrice, longtemps fidèle à sa chevelure très longue, a opté pour une coupe nettement plus courte, à hauteur d’épaules, coiffée en ondulations souples et volumineuses. Encadrant son visage avec naturel, cette nouvelle coupe a immédiatement été saluée comme l’une des transformations capillaires les plus réussies de cette édition cannoise.

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Un collier précieux en pièce maîtresse

Pour accompagner cette robe à l’encolure dégagée, Demi Moore a misé sur un imposant collier orné de pierres scintillantes, formant un motif végétal autour du cou. Ce bijou d’exception, véritable point focal de la silhouette, capte la lumière et apporte une touche de préciosité éclatante qui équilibre la sobriété chromatique de l’ensemble. Un choix d’accessoire à la hauteur de l’apparition.

Avec cette robe bleu outremer spectaculaire et sa nouvelle coupe de cheveux, Demi Moore signe ainsi l’une des apparitions les plus commentées de cette 79e édition du Festival de Cannes (du 12 au 23 mai 2026).