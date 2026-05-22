En robe sculpturale, Penelope Cruz attire tous les regards sur le tapis rouge

Pour la dixième journée du Festival de Cannes 2026, le tapis rouge a une nouvelle fois réuni quelques-unes des silhouettes les plus marquantes de cette 79e édition (du 12 au 23 mai). Parmi elles, l’actrice espagnole Penélope Cruz a livré une apparition particulièrement magistrale. Drapée dans une longue robe noire à la construction sculpturale, elle a captivé l’assistance et les photographes, confirmant une fois encore son statut d’icône absolue du tapis rouge cannois.

Une entrée magistrale

Il y a des apparitions qui font instantanément ralentir le rythme d’une soirée. Lorsque Penélope Cruz s’avance sur le tapis rouge, les photographes se figent et l’espace semble s’ouvrir devant elle. L’actrice, ambassadrice d’une grande maison de couture française, possède cette présence rare qui transforme une simple montée des marches en moment suspendu. Sa démarche assurée et son élégance naturelle font d’elle l’une des silhouettes les plus attendues et les plus admirées de chaque édition du Festival de Cannes.

Une robe noire asymétrique et fendue

La pièce choisie par l’actrice illustre parfaitement l’art de la « sobriété spectaculaire ». Cette longue robe noire, à la coupe asymétrique, joue sur les déséquilibres pour créer une silhouette à la fois « rigoureuse » et dynamique. Une fente vient apporter du mouvement à l’ensemble, dévoilant la fluidité du tombé à chaque pas. Loin d’une robe noire dite classique, cette construction mise sur la modernité de ses lignes et la précision de sa coupe, dans une élégance résolument couture.

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Des plumes pour une touche théâtrale

Ce qui distingue cette tenue, c’est l’ajout de deux « bouquets » de plumes, soigneusement positionnés à la taille et à l’épaule. Ces ornements apportent une dimension théâtrale et sculpturale à l’ensemble. Le contraste entre la « rigueur » de la robe noire et la légèreté aérienne des plumes crée un équilibre visuel particulièrement réussi, qui confère à la silhouette de Penélope Cruz une dimension presque artistique. Un détail qui transforme une robe élégante en véritable pièce de caractère.

Avec cette robe sculpturale et ses ornements de plumes, Penélope Cruz signe ainsi l’une des apparitions les plus fortes de cette édition 2026 du Festival de Cannes. Une démonstration d’élégance maîtrisée, où la sobriété du noir se conjugue à l’audace théâtrale des détails.