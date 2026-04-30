Amal Clooney change radicalement de style et ça ne passe pas inaperçu

L’avocate libano-franco-britannique – épouse de l’acteur américain George Clooney – Amal Clooney a toujours incarné l’élégance classique sur les tapis rouges : robes longues, coupes impeccables, cheveux portés libres, allure sobre et raffinée. Le 27 avril 2026, elle a décidé de surprendre en rompant avec cette image intemporelle.

Le Chaplin Award Gala, une soirée en hommage à George

Le 51e Chaplin Award Gala se tenait à l’Alice Tully Hall du Lincoln Center de New York – le plus grand événement annuel du film au Lincoln Center, qui récompense chaque année les contributions significatives au cinéma. L’acteur américain George Clooney en était l’honoré 2026. Sur le tapis rouge, il a confié à People que recevoir cette récompense était « dingue » et « un peu gênant » – mais aussi « amusant ». Interrogé sur sa préparation, il a plaisanté : « Vous ne préparez pas – vous buvez ».

La mini-robe violette Balenciaga qui rompt avec tout

La signature habituelle d’Amal Clooney sur les tapis rouges, c’est la robe longue – ce look a donc représenté un vrai changement de direction. Pour le 51e Chaplin Award Gala, elle portait une mini-robe violette intense issue de la collection printemps 2026 de Balenciaga, signée Pier Paolo Piccioli. Le haut, à épaules dénudées, était construit avec un tombé cape-like inspiré de la tulipe. Le bas, plus ajusté et court, était complété d’un pan de tissu dans le dos qui prolongeait l’effet de superposition et de volume.

Amal Clooney a complété sa tenue avec des escarpins à bout pointu dorés et une pochette dorée signée Begüm Khan. Pour les bijoux, elle s’est tournée vers Cartier : boucles d’oreilles Panthère de Cartier avec le motif léopard aux yeux d’émeraude, bracelet Clash de Cartier, et une bague Indomptables en forme d’animal bijouté.

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Un chignon et de nouvelles mèches, le changement total

Le « changement » ne s’est pas arrêté à la robe. Amal est connue pour ses longs cheveux brillants, mais son coiffeur Dimitris Giannetos – qui avait récemment adouci sa couleur avec des reflets plus clairs – a opté pour un rare chignon ponytail rebondi, ajoutant au sentiment d’une direction renouvelée. Ces nouvelles mèches ont été baptisées « La Panthère highlights » par le coiffeur, qui les décrivait comme « audacieuses mais effortless et très élégantes ».

Un look qui divise en ligne

La réaction de la presse et des internautes a été immédiate – et partagée. Certains ont salué l’audace de cette rupture avec ses codes habituels, d’autres ont regretté l’absence de la « sophistication classique » qui fait habituellement d’Amal Clooney l’une des personnalités les mieux habillées du monde.

Ce type de débat rappelle surtout à quel point l’apparence des femmes continue d’être scrutée, commentée et jugée à l’excès. Ni leur corps ni leurs choix vestimentaires n’ont à servir de terrain d’évaluation publique permanente. Et surtout, « modernité » ou « audace » ne s’opposent pas à l’élégance : ce n’est pas parce qu’Amal Clooney porte une robe courte qu’elle en devient moins chic. Le style ne se mesure ni à la longueur d’un ourlet ni au respect de codes figés.

Une mini-robe violette, un chignon, des bijoux léopard – Amal Clooney n’avait ainsi pas pour habitude de surprendre. Au 51e Chaplin Award Gala, elle l’a fait. Que le changement plaise ou non, il prouve une chose : même après des années de tapis rouges, elle est capable de créer la surprise.