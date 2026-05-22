Bella Hadid ressort une robe vintage sur le tapis rouge et fait sensation

La mannequin américaine Bella Hadid continue d’imposer son style sur les tapis rouges internationaux. Lors d’une récente apparition au Festival de Cannes 2026 très commentée, elle a créé l’événement en portant une robe inspirée d’une pièce vintage iconique. Son look a immédiatement suscité de nombreuses réactions en ligne.

Bella Hadid avec une silhouette rétro

Habituée des looks spectaculaires, Bella Hadid a une nouvelle fois marqué les esprits lors de son apparition sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2026. Elle a opté pour une création signée Schiaparelli, la célèbre robe en crochet associée à Jane Birkin. La tenue, entièrement ajustée à sa silhouette, mélangeait transparence, détails couture et esthétique vintage. C’est surtout son décolleté plongeant orné d’un bijou noir qui a retenu l’attention des photographes et des internautes. Très rapidement, les images de son apparition ont circulé massivement sur les réseaux sociaux.

bella hadid wearing a custom schiaparelli take on jane birkin’s crochet dress at the cannes film festival ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) May 20, 2026

Une robe inspirée des icônes des années 1970

Avec cette silhouette, Bella Hadid s’inscrit dans la tendance actuelle du retour des références vintage sur les tapis rouges. Depuis plusieurs saisons, les célébrités et maisons de couture revisitent des inspirations issues des années 1970, 1980 ou 1990.

Le look porté par Bella Hadid rendait notamment hommage à l’univers de Jane Birkin, figure incontournable de la mode et du style effortless. La robe crochetée Schiaparelli mélangeait esprit rétro et codes contemporains de la haute couture. Pour compléter l’ensemble, Bella Hadid avait choisi une coiffure relevée très sobre, des boucles d’oreilles scintillantes et un maquillage minimaliste.

Les internautes réagissent massivement sur les réseaux sociaux

Comme souvent avec les apparitions de Bella Hadid, les réactions n’ont pas tardé à se multiplier sur X (anciennement Twitter), Instagram et TikTok. De nombreux internautes ont salué l’équilibre entre sophistication et simplicité de la silhouette.

Plusieurs commentaires ont particulièrement mis en avant la manière dont la robe épousait parfaitement la silhouette de Bella Hadid. D’autres ont évoqué une « apparition iconique » ou encore « parfaite pour Cannes ». La présence de Bella Hadid sur les tapis rouges génère régulièrement un fort engagement en ligne, chaque tenue étant relayée par les médias.

Bella Hadid, une figure incontournable de la mode

Au fil des années, Bella Hadid s’est imposée comme l’une des personnalités les plus influentes de l’industrie de la mode. Elle collabore régulièrement avec les plus grandes maisons de couture et multiplie les apparitions remarquées lors des Fashion Weeks et festivals internationaux.

Son style alterne souvent entre références vintage, silhouettes avant-gardistes et looks minimalistes. Cette capacité à naviguer entre différentes esthétiques contribue largement à son influence dans l’univers fashion. Sur les réseaux sociaux, chacune de ses apparitions devient rapidement virale, alimentant les tendances beauté et mode du moment.

Le vintage continue de séduire les tapis rouges

L’apparition de Bella Hadid au Festival de Cannes 2026 confirme également le retour en force de la mode vintage dans l’univers des célébrités. De plus en plus de stars choisissent des pièces d’archives ou des créations inspirées de silhouettes iconiques du passé pour leurs événements publics.

Cette tendance répond à la fois à une volonté de singularité stylistique et à un intérêt croissant pour la mode durable et la revalorisation des créations anciennes. Les tapis rouges deviennent ainsi des espaces où patrimoine de la mode et modernité se rencontrent, à travers des looks qui mêlent nostalgie et réinterprétation contemporaine.

Avec cette robe, Bella Hadid a ainsi une nouvelle fois capté l’attention du public et des réseaux sociaux. Son apparition au Festival de Cannes illustre autant son influence dans l’univers de la mode que l’engouement actuel pour les références rétro revisitées.