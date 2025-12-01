Critiquée sur son corps, cette ancienne « pom-pom girl » se confie sur la pression du sport

Léa Michel
L’ancienne pom-pom girl Claire Wolford connue pour avoir fait partie de la mythique équipe des Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux après avoir été la cible de commentaires négatifs sur son apparence physique. Dans une vidéo partagée sur TikTok, elle livre un témoignage poignant sur la pression liée à l’image du corps dans le monde du sport et du divertissement.

De retour sur le terrain, un moment de fierté… et de critiques

Pour la première fois depuis 2 ans, Claire Wolford est remontée sur le terrain aux côtés de la célèbre équipe de cheerleaders, remplaçant Reece Weaver, blessée. Un retour express dont elle se dit « très fière », mais qui a malheureusement suscité une vague de commentaires déplacés en ligne visant son physique. « J’ai passé des années à me juger moi-même, à m’entraîner sans relâche pour correspondre à un certain moule. Aujourd’hui, j’ai guéri de ça, et je me sens tellement mieux là où j’en suis », a-t-elle confié, les larmes aux yeux.

 

« Arrêtez de commenter le corps des gens »

Dans sa vidéo, Claire Wolford appelle les internautes à la bienveillance. Selon elle, les remarques sur l’apparence peuvent avoir des conséquences bien plus profondes qu’on ne l’imagine : « Vous ne savez jamais qui vous touchez. Il y a des filles qui lisent ces mots et qui commencent à douter d’elles-mêmes ». Elle poursuit : « Ce n’est tout simplement pas acceptable de commenter le corps des gens, bon ou mauvais. Il y a tellement de sujets plus intéressants que ça ».

Ancienne athlète accomplie, Claire Wolford a rappelé que son corps, même s’il ne correspond pas aux standards les plus stricts, reste fort, sain et capable de prouesses physiques. « Je ne serai jamais la plus mince, mais je suis forte, athlétique, et fière de ce que je peux accomplir ».

@clairewolford_❤️♬ original sound – Claire Wolford

Un message salué par ses anciennes coéquipières

Les messages de soutien n’ont pas tardé à affluer. Plusieurs anciennes et actuelles cheerleaders des Dallas Cowboys ont défendu Claire Wolford en soulignant l’importance de son témoignage. L’ancienne membre Jada McLean a salué sa prise de parole : « Merci d’avoir parlé de cela. Les mots ont un pouvoir, et certaines choses ne devraient tout simplement pas être dites. Tu es belle à l’extérieur comme à l’intérieur ». De son côté, l’actuelle cheerleader Charly Barby l’a qualifiée de « modèle » et de « voix pour toutes celles qui doutent ».

En partageant son expérience, Claire Wolford rappelle ainsi à quel point les comparaisons constantes et les commentaires sur le corps peuvent être destructeurs, même pour les athlètes les plus confiants. Son message sincère, empreint de force et de vulnérabilité, résonne bien au-delà du monde du cheerleading : il s’adresse à toutes les personnes qui veulent s’aimer sans condition, loin des standards irréels imposés par les réseaux sociaux.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
