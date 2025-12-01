À 78 ans, cette icône de « Cabaret » captive en robe noire

Léa Michel
L’actrice et ancienne mannequin américaine Marisa Berenson a récemment captivé les photographes lors du 22e Festival International du Film de Marrakech, au Maroc. La star du film « Cabaret » a prouvé qu’élégance et intemporalité peuvent aller de pair, posant sur le tapis rouge dans une tenue à la fois raffinée et moderne.

Une apparition remarquée au Festival de Marrakech

Pour cet événement prestigieux, Marisa Berenson a choisi une robe longue noire à manches longues, réalisée dans un tissu ressemblant au velours. Elle a complété son look avec des collants assortis, des escarpins noirs ornés de perles, un collier argenté et plusieurs bagues étincelantes. Sa coiffure courte, légèrement bouclée, et son vernis bordeaux ajoutaient une touche de sophistication à l’ensemble. Sa présence au festival a suscité l’admiration du public et des journalistes, témoignant du charisme intacts de celle qui a marqué le cinéma des années 1970.

Souvenirs de « Cabaret », un chef-d’œuvre inattendu

Connue notamment pour son rôle de Natalia Landauer dans le film « Cabaret » (1972) de Bob Fosse, Marisa Berenson s’est confiée sur cette période marquante de sa carrière. Le film, porté par Liza Minnelli et Joel Grey, fut un véritable phénomène, remportant 8 Oscars et de nombreux prix à travers le monde.

L’actrice Marisa Berenson a expliqué qu’à l’époque, personne ne s’attendait à un tel succès : « C’était inattendu, nous étions éblouis », avait-elle confié dans une interview de 2013. Elle a aussi rappelé que chaque scène fut un défi, Bob Fosse maintenant constamment ses acteurs « sur la brèche » par son exigence artistique et son perfectionnisme. Alors encore débutante au cinéma, Marisa Berenson a vu sa performance saluée par une nomination aux Golden Globes, confirmant son statut d’étoile montante du septième art.

En définitive, Marisa Berenson rayonne par son style et sa présence. De Berlin dans les années 1930, cadre du film « Cabaret », aux lumières du Maroc cette année 2025, l’actrice prouve que le charme et la passion artistique ne connaissent pas d’âge. Sa carrière, marquée par la grâce et la détermination, demeure une source d’inspiration pour toutes les générations.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
