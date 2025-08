La dernière campagne de la marque American Eagle mettant en scène l’actrice Sydney Sweeney a enflammé les réseaux sociaux. À travers le slogan « Sydney Sweeney a de superbes jeans », la marque visait « un hommage stylisé aux classiques du denim ». Sauf que le message n’a pas été perçu de la même manière par tout le monde. Accusée de relancer des stéréotypes sexistes, voire de flirter avec des codes racistes, la campagne publicitaire soulève un débat vif sur les frontières entre provocation marketing, représentation genrée, et racisme culturel latent.

Dans le clip le plus commenté de ces derniers jours, Sydney Sweeney, révélée notamment par les séries « Euphoria » et « The White Lotus », répare une voiture vintage – une Mustang GT350 – vêtue d’un débardeur ajusté et d’un jean moulant de la marque. Le tout dans une ambiance à mi-chemin entre esthétique pin-up modernisée et hommage aux codes de la mécanique automobile masculine.

On la voit ensuite s’essuyer les mains sur son jean avant de monter dans le véhicule. Le slogan, lui, fait référence à la coupe du jean et, selon la marque, à la « confiance que chaque personne peut avoir en le portant ».

Ce qui aurait pu n’être qu’une campagne un peu rétro et sexy a rapidement suscité l’ire de plusieurs internautes. Certaines personnes y ont vu un message « anti-woke », voire suprémaciste. D’autres dénoncent une mise en scène réduisant une femme à son apparence, dans une posture qui flirte avec les clichés les plus tenaces du marketing des années 1990.

La formulation « superbes jeans » a été accusée de jouer sur un double sens : les jeans (pantalons) et les gènes (génétique). Un jeu de mots potentiellement problématique selon les critiques, qui rappellent qu’en anglais, la prononciation est identique (jeans / genes). Sur le réseau X (ex-Twitter), certaines voix ont vu dans ce choix une allusion à la « pureté » supposée des origines de l’actrice – jeune, blanche, blonde, mince – souvent érigée en fantasme esthétique occidental.

La critique se porte aussi sur la posture de l’actrice, sa sexualisation et le fait que la campagne exploite encore une fois une image hypernormée de la féminité : corps mince, regard doux, sexualité suggérée mais maîtrisée, le tout dans un décor qui rappelle l’appropriation d’un univers dit masculin (la mécanique) pour le détourner à des fins esthétiques. Une approche jugée datée par certaines commentatrices, qui dénoncent une vision encore largement dominée par le male gaze.

I’ve lost count of how many Hollywood agents rejected me, saying ‘white blondes’ are the least in demand.

Sydney Sweeney is undeniably blessed with great genes.

Do you support her American Eagle ad? pic.twitter.com/YLuJjnomY9

— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) July 29, 2025