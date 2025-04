Camilla se confie sur Charles III : « C’est ce qui le fait tenir »

Alors que le roi Charles III poursuit son traitement contre le cancer, son épouse Camilla a partagé quelques mots touchants sur l’état d’esprit du souverain. En pleine visite officielle en Italie, la reine consort a confié que « le roi tire une force insoupçonnée de son engagement envers ses fonctions royales, malgré les épreuves liées à la maladie ».

Une détermination intacte malgré la maladie

Diagnostiqué d’un cancer au début de l’année 2024, le roi Charles III suit actuellement un traitement médical intensif. Malgré cela, il a choisi de ne pas s’éloigner de ses obligations royales. Lors de leur déplacement en Italie, la reine Camilla a partagé quelques réflexions sur le moral de son mari : « Je pense qu’il aime son travail et que cela lui permet de tenir le coup », a-t-elle déclaré à quelques journalistes présents.

L’engagement du roi semble jouer un rôle clé dans sa capacité à surmonter cette période difficile. Camilla a ajouté : « Si vous avez été malade et que vous commencez à aller mieux, vous avez envie d’en faire encore plus ». Des mots qui résonnent comme un témoignage d’espoir et de résilience.

Une visite symbolique en Italie

Le couple royal a décidé de maintenir son voyage en Italie, malgré la fatigue inhérente au traitement du roi. Leur rencontre initialement prévue avec le pape François Ier a toutefois été annulée en raison de l’état de santé du souverain pontife. Ce déplacement marquait également les 20 ans de mariage du couple, une manière intime de célébrer cette union tout en remplissant leurs devoirs diplomatiques.

Malgré un court séjour à l’hôpital au début du mois d’avril, Charles III semble avoir repris suffisamment de forces pour participer aux activités officielles. Cette apparition publique est perçue comme un signe positif sur l’évolution de sa santé, mais aussi comme une preuve de son dévouement envers la Couronne et les Britanniques.

Le sens du devoir comme moteur

Selon Camilla, la source de motivation principale de Charles III reste claire : « C’est ce qui le motive, aider les autres ». Une phrase qui en dit long sur la manière dont le roi conçoit son rôle, même dans l’adversité. Là où certains choisiraient de se retirer pour se soigner loin de la sphère publique, lui poursuit ses engagements avec volonté.

Depuis le début de son règne, Charles III a mis en avant les causes qui lui tiennent à cœur : l’environnement, l’agriculture durable, la jeunesse. Son implication constante montre à quel point il prend son rôle à cœur, et cette période de maladie semble renforcer encore davantage ce sens du devoir.

Les confidences de Camilla illustrent aussi la solidité du couple royal. Mariés depuis 2005, Charles et Camilla apparaissent unis et complices. En partageant publiquement ces mots tendres, la reine consort offre un regard plus intime sur la vie du roi, tout en valorisant sa force de caractère.