Qui est Ekaterina Tikhonova, fille mystérieuse de Vladimir Poutine, danseuse et richissime ?

Vladimir Poutine ne s’est jamais trop livré sur sa vie privée. L’homme d’État, à la tête de son pays depuis plus de 20 ans, préfère rester mutique sur son cercle familial. Depuis qu’il est au pouvoir, il n’est apparu que dans son rôle de dirigeant, jamais dans celui de « père ». Mais si le président russe s’évertue à maintenir le mystère autour de ses proches, certaines révélations ont permis de lever le voile sur l’identité de sa fille cadette, Ekaterina Tikhonova. En plus d’être liée à l’homme le plus puissant de Russie, cette femme de 37 ans se distingue par un parcours aussi brillant que mystérieux, entre science, management et… danse acrobatique.

Une identité révélée par Alexei Navalny

« Mes filles vivent en Russie et ont étudié uniquement en Russie, je suis fier d’elles », c’est la seule information que le chef du Kremlin a bien voulu livrer sur sa fratrie. L’ex-officier du KGB est prudent et ne s’étale pas sur sa vie personnelle. Il filtre tout ce qui sort de sa bouche. Pendant de longues années, l’identité des filles de Vladimir Poutine a été soigneusement gardée secrète. Certaines personnes ne soupçonnaient même pas leur existence. Tout ce que l’on savait, c’est qu’elles étaient nées de son mariage avec Lyudmila Poutina, dont il a divorcé en 2013. Mais en 2015, Alexei Navalny, principal opposant au Kremlin, a brisé le suspense en publiant sur sa page Facebook le nom d’empreint utilisé par Ekaterina : Tikhonova.

Née à Dresde, en Allemagne de l’Est, elle a fait ses études à l’université d’État de Moscou où elle a décroché un diplôme en physique et mathématique. Une femme discrète dont le rôle dépasse largement celui d’une « fille de ». Membre du conseil scientifique de l’Université d’État de Moscou, elle dirige également Innopraktika, un programme d’envergure destiné à réformer l’université. Avec un budget colossal, Ekaterina est une figure influente dans l’univers académique russe.

La danse acrobatique : une passion inattendue

Vous imaginez certainement la petite protégée de Vladimir Poutine sur la scène politique, dans les pas de son père. Détrompez-vous, c’est sur une autre scène qu’elle se plaît et qu’elle s’épanouit. Si Ekaterina Tikhonova brille dans le milieu universitaire, c’est dans un tout autre domaine qu’elle s’est fait connaître du grand public : la danse acrobatique de rock’n’roll. En 2013, elle a impressionné le jury et scotché le public en terminant à la 5e place du Championnat du monde dans cette discipline spectaculaire.

La danse acrobatique n’est pas un simple passe-temps pour Ekaterina. Elle y consacre une grande partie de son temps libre. Cette facette plus artistique de sa personnalité contraste fortement avec l’image austère souvent associée à la famille Poutine.

Une vie amoureuse protégée, mais intrigante

Comme son paternel, Ekaterina Tikhonova excelle dans l’art de la dissimulation. Lorsqu’il s’agit de parler de ses amours, elle est bien moins bavarde qu’à l’issue de ses cours magistraux. Loin de partager toutes ses actualités et ses déboires sentimentaux sur la toile, elle laisse la presse people faire son travail et propager les nouvelles à sa place. Il faut le vouloir pour trouver des détails « croustillants » sur ses relations passées et actuelles.

Mariée en 2013 à Kirill Chamalov, le fils d’un proche allié de son père, Ekaterina Tikhonova a aussi suscité l’intérêt des médias pour son idylle à rebondissements. Son époux, fils de Nikolaï Chamalov, copropriétaire de la Rossiya Bank, serait devenu à 32 ans le plus jeune milliardaire russe. Ce mariage, hautement stratégique, illustre la manière dont les alliances personnelles et économiques peuvent s’entremêler. Cependant, leur union a été de courte durée.

En 2018, des rumeurs de divorce ont émergé. Mais Ekaterina Tikhonova a été une fine négociatrice. Il faut dire qu’elle a été à la bonne école. Selon la presse locale, elle aurait récupéré une partie de la fortune de son ex-conjoint, soit un pactole de plusieurs dizaines de millions de dollars. Selon les informations rapportées par Le Point le 26 mai 2022, Katerina Tikhonova aurait partagé une histoire d’amour avec Igor Zelensky, un ancien danseur étoile russe. De cette relation serait née une petite fille en 2017. Pour le reste, tout est « sous cloche ».

Une discrétion calculée

Alors que le Kremlin continue de protéger farouchement l’intimité des enfants de Poutine, Ekaterina Tikhonova navigue entre vie publique et vie privée avec une étonnante habileté. Ses talents de danseuse, son influence universitaire et son rôle dans le cercle économique russe font d’elle une figure intrigante, mais toujours insaisissable.

Peut-on en dire de même pour sa sœur aînée, Maria Poutine ? Même si cela semble impossible, la femme de 39 ans est encore plus énigmatique que Ekaterina. Elle a toujours vécu dans l’anonymat, jusqu’à ce que son lien de parenté avec Poutine éclate au grand jour, en 2015. Fille de science également, elle exercerait en tant qu’endocrinologue. Cette discrétion semble être un prérequis chez les Poutine.

Le tableau de famille reste flou. Tout ce que l’on sait c’est que Ekaterina Tikhonova a du talent au bout des pieds et un bon profil de businesswoman.