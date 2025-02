Dakota Johnson sublime en robe fendue

Dakota Johnson a une fois de plus prouvé qu’elle est une véritable icône de style ! Lors du 50e anniversaire de Saturday Night Live à New York, le 16 février 2025, l’actrice a fait tourner toutes les têtes en foulant le tapis rouge dans une robe fendue renversante. Une apparition qui a immédiatement enflammé la toile et confirmé son statut de star incontestée du glamour.

Une robe ultra-glamour

Pour cet événement prestigieux célébré au Rockefeller Center, Dakota Johnson a opté pour une robe noire asymétrique, ornée de délicates chaînes dorées. La pièce maîtresse de cette tenue ? Une fente qui remontait jusqu’à ses hanches, dévoilant ses jambes avec élégance et glamour. Sous cette création se trouvait un body noir qui ajoutait une touche moderne tout en assurant une certaine discrétion.

Les détails dorés de la robe rappelaient le célèbre « safety pin dress » popularisé par Elizabeth Hurley dans les années 1990, mais avec une interprétation contemporaine et raffinée. Les chaînes dorées qui maintenaient la robe en place apportaient un équilibre parfait entre sophistication et audace.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Un look minimaliste, mais percutant

Si sa robe était un événement à elle seule, Dakota Johnson a su maîtriser l’art du « moins, c’est plus » en optant pour une mise en beauté épurée et ultra chic. Elle portait des sandales noires ouvertes à talons aiguilles et a opté pour des bijoux discrets afin de laisser la robe occuper le devant de la scène. Ses cheveux bruns lisses, coiffés avec une frange effleurant ses sourcils, ajoutaient une touche rétro à son look global. Quant à son maquillage, il était subtil, mais lumineux, mettant en valeur son teint éclatant et ses lèvres légèrement rosées.

Les réactions sur les réseaux sociaux

Dès son apparition sur le tapis rouge, les photos de Dakota Johnson ont envahi les réseaux sociaux. Les compliments ont fusé : « Dakota Johnson sait exactement comment être sexy et élégante à la fois », « Elle irradie la confiance et la classe », ou encore « C’est officiel, Dakota a remporté le tapis rouge de la soirée ! ». Les fans et les critiques de mode ont été unanimes : sa tenue était l’une des plus mémorables de la soirée.

Des hashtags comme #DakotaJohnson et #SNL50 ont rapidement émergé sur Twitter et Instagram, accompagnés de commentaires élogieux sur son audace et son élégance. Certains internautes ont comparé sa tenue à celles d’autres icônes ayant marqué l’histoire des tapis rouges avec des robes fendues spectaculaires, comme Angelina Jolie ou Miley Cyrus.

Une soirée riche en glamour

Le 50e anniversaire de Saturday Night Live a été un véritable défilé de stars et d’élégance. Outre Dakota Johnson, d’autres célébrités comme Emma Stone (qui portait une robe « pop-corn » ludique) ou Miley Cyrus (en Roberto Cavalli) ont également marqué les esprits avec leurs choix vestimentaires audacieux.

Avec sa robe fendue et son allure glamour, Dakota Johnson a prouvé qu’elle maîtrise l’art du tapis rouge comme personne. Elle nous rappelle au passage, qu’assumer son corps c’est finalement ce qui rend une tenue vraiment inoubliable.