La joueuse de tennis Serena Williams partage des photos d’elle avec sa fille

Serena Williams, icône incontestée du tennis et maman dévouée, a une nouvelle fois conquis le cœur de ses abonnés en partageant des moments adorables avec sa fille cadette, Adira. L’ancienne championne a posté une série de photos où on la voit profiter des vagues en compagnie de sa petite fille. Un moment de pur bonheur capturé sous le soleil, avec une Serena radieuse, vêtue d’un maillot de bain métallisé à imprimé léopard. En légende, la sportive a simplement écrit : « Ma mini mini @adiraohanian voulait se baigner dans l’océan. Je ne pouvais pas lui dire non ». Une phrase qui traduit toute la tendresse et la complicité qu’elle partage avec sa fille.

Une maman présente malgré un emploi du temps chargé

Si Serena Williams a tiré sa révérence des courts de tennis professionnels, elle reste une femme très occupée. Récemment, elle a fait une apparition surprise au Super Bowl aux côtés de Kendrick Lamar, prouvant qu’elle sait jongler entre sa vie publique et son rôle de maman. Toujours aussi engagée dans ses différents projets, elle prend néanmoins le temps d’être là pour ses enfants et de savourer chaque instant passé avec eux. Ses réseaux sociaux regorgent de moments de vie où elle partage avec ses abonnés les joies et les réflexions de sa maternité.

Une nouvelle vie centrée sur la famille

Depuis la naissance d’Adira en août 2023, Serena Williams semble plus que jamais comblée par sa vie de famille. Longtemps concentrée sur sa carrière sportive, elle profite désormais pleinement de son rôle de mère. Avec son époux Alexis Ohanian, elle veille à ce que leurs filles grandissent entourées d’amour et de bienveillance. Olympia est déjà une grande sœur attentionnée, et Serena n’hésite pas à inclure ses enfants dans ses activités, que ce soit sur un court de tennis ou lors de leurs escapades en famille.

Un post-partum assumé et un message d’amour de soi

La publication de Serena Williams en maillot de bain a fait sensation, et pour une bonne raison : elle incarne une image puissante de confiance et d’acceptation de soi. Dans une interview accordée à l’édition anglaise de Harper’s Bazaar en 2018, elle avait déjà évoqué le body shaming dont elle a été victime. « C’était dur pour moi, les gens disaient que j’étais transsexuelle parce que je suis forte et que j’ai des bras musclés. J’étais aussi différente de ma sœur Venus : elle était mince, grande et belle – et moi je suis forte et musclée – et belle, mais vous savez, ça n’a rien à voir ! J’aime mon corps et je n’y changerai jamais rien ». Cette déclaration illustre bien la force mentale de Serena, qui continue de faire passer un message body positive inspirant.

Serena Williams ne se contente pas d’être une athlète d’exception, elle est ainsi également une porte-parole d’une image positive du corps et de la maternité. Depuis la naissance d’Adira, elle s’exprime sans tabou sur son post-partum et encourage les jeunes mamans à s’accepter telles qu’elles sont. Sur Instagram, elle partage souvent des messages bienveillants, rappelant à ses abonnées que la priorité est de prendre soin de soi et d’aimer son corps à chaque étape de la vie. « Vous aimer est essentiel », écrit-elle dans l’une de ses publications.

Une maman inspirante pour des milliers de femmes

Les photos de Serena Williams et de sa fille sont bien plus que de simples clichés de vacances : elles résonnent comme une célébration de l’amour maternel, de la confiance en soi et du bonheur simple de partager des moments avec ses enfants. En continuant à inspirer par sa force, son authenticité et sa bienveillance, Serena rappelle à toutes les femmes qu’elles sont puissantes et magnifiques, qu’elles soient sur un court de tennis ou dans l’océan avec leur enfant.

Serena Williams, championne sur le terrain et dans la vie, prouve une fois encore qu’elle est bien plus qu’une légende du tennis : elle est une source d’inspiration inépuisable pour toutes les mamans et les femmes du monde entier.