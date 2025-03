Deepika Padukone : la mannequin qui redéfinit le charme indien

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant en Inde, Deepika Padukone est une star adulée, une figure d’inspiration. Elle est au Bollywood, ce que Natalie Portman et Charlize Theron sont à Hollywood : une actrice talentueuse faite pour la scène. Vous avez peut-être déjà croisé son visage, étalé en gros dans les rues des grandes villes. Au-delà de tenir l’affiche des films les plus regardés au monde, Deepika Padukone a aussi prêté ses traits à la marque de beauté Maybelline pour laquelle elle a été égérie. Femme caméléon au CV bien rempli, cette muse indienne ne vit pas uniquement « pour les caméras ». Militante assumée, elle se démène pour faire progresser le droit des femmes dans le sous-continent. Aussi belle de l’intérieur que de l’extérieur, découvrez la grandeur d’âme de Deepika Padukone.

De mannequin à superstar internationale

Une chevelure caramélisée, une peau matte parée de Sari ou de robes glamour, un sourire ravageur et une élégance innée. Deepika Padukone baigne dans la lumière. Elle laisse son empreinte partout où elle passe et captive des foules entières derrière l’écran. Aujourd’hui au sommet de son art, elle incarne la femme indienne moderne et rafraîchit divinement les mentalités.

Née au Danemark en 1986, Deepika grandit à Bangalore dans une famille sportive, son père étant un ancien joueur de badminton de niveau international. Rapidement remarquée pour sa photogénie, sa silhouette gracieuse et ses traits fins, elle entame sa carrière en tant que mannequin « locale » avant d’intégrer les décors enchanteurs des Bollywood et de s’ancrer dans ce genre.

C’est en 2007, avec Om Shanti Om aux côtés de Shah Rukh Khan, qu’elle se fait véritablement un nom sur la scène enjouée de Bollywood. Rapidement, les propositions pleuvent et Deepika enchaîne les rôles dans des films à succès. Elle devient une star incontournable de cette industrie, qui fédère 30 millions de spectateurs dans le monde et par jour. Elle campe ses rôles avec beaucoup de véracité et donne de la profondeur à ses personnages. Un talent remarquable qui la conduit aux portes de l’Amérique.

En 2017, elle fait ses premiers pas à Hollywood en rejoignant Vin Diesel dans « xXx: Return of Xander Cage ». Une belle vitrine pour l’actrice, qui se fait connaître au-delà des frontières. Deepika brille face caméra, mais aussi à travers ses engagements.

Une philanthrope qui se démène pour les femmes

Outre sa carrière monumentale d’actrice, Deepika Padukone s’investit dans des causes sociales qui lui sont chères. En Inde, elle agit là où le gouvernement reste passif et s’impose comme une figure d’espoir pour les jeunes femmes. En 2015, elle fonde la Live Love Laugh Foundation, une organisation qui sensibilise l’Inde aux maladies mentales, un sujet encore incompris dans de nombreuses régions du pays. Avec cette initiative, Deepika cherche à briser les stéréotypes et à offrir une voix aux personnes qui souffrent en silence.

Elle utilise également sa notoriété pour défendre des causes importantes. Militante pour les droits des femmes et pour une plus grande égalité entre les sexes, elle a notamment pris position sur les disparités salariales dans le cinéma. En 2019, Deepika a courageusement révélé qu’elle avait refusé un rôle dans un film où elle était sous-payée par rapport à son partenaire masculin. Un acte de rébellion fort contre un système qui laisse régulièrement les femmes en bas de l’échelle.

Deepika braque aussi les projecteurs sur les fléaux qui gangrènent l’Inde. À la tête de sa propre société de production, elle réalise « Chhappak », un film qui retranscrit une réalité difficile à voir : les femmes attaquées à l’acide.

Une businesswoman accomplie

Ambassadrice de la marque Maybelline, actrice vénérée, militante tenace, mannequin envoûtante… Deepika Padukone cumule les casquettes en plus des belles tenues. Elle a su diversifier ses activités en lançant sa propre marque de soins, 82°E, un projet ambitieux qui reflète bien son goût du challenge.

Suivie par plus de 74 millions de personnes sur Instagram, son succès dépasse les frontières de l’Inde. Tant et si bien qu’elle se classe aujourd’hui parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde selon le magazine Forbes. Avec un revenu estimé à plus de 40 millions de dollars, Deepika prouve que les femmes indiennes ont aussi leur place au premier plan et peuvent s’accomplir ailleurs que dans l’ombre de leur mari.

Une icône de mode et de luxe

Femme au grand coeur, Deepika Padukone a aussi la mode dans la peau. Toujours en quête de nouveaux défis, Deepika a récemment été choisie par le joaillier Cartier pour devenir l’une de ses ambassadrices. Avec son visage solaire et sa beauté brute, elle honore les nouvelles lignes de haute joaillerie. Sur son compte Instagram, l’actrice versatile affirme son style, entre traditions, minimalisme et sophistication. En robe noire sculpturale, en jean-basket ou en sari ornemental, la singularité de Deepika Padukone se lit dans ses looks.

Des covers de magazines féminins aux plateaux des Bollywood en passant par la beauty-sphère, Deepika Padukone est partout. Femme visionnaire et altruiste, elle symbolise le changement et signe une révolution qui dépasse le 7e art.