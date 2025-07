Ce détail technique a failli transformer le concert de Katy Perry en cauchemar

En tournée mondiale pour défendre son sixième album « 143 », Katy Perry vit une aventure scénique aussi intense qu’imprévisible. Lors de son concert du 29 juin 2025 à l’Adelaide Entertainment Centre en Australie, la popstar a connu un moment de frayeur : un dysfonctionnement technique l’a presque fait chuter alors qu’elle était suspendue dans une sphère métallique au-dessus du public.

Un vol qui tourne mal… puis bien

La scène, captée par des fans et relayée sur Tiktok, montre la chanteuse dans un décor futuriste, prête à s’envoler dans les airs, solidement accrochée à des câbles à l’intérieur d’une sphère métallique. Tandis que la musique retentit et que la structure commence à s’élever, celle-ci penche brutalement sur le côté. On voit Katy perdre brièvement l’équilibre avant de se rattraper avec agilité, s’accrochant aux câbles pour éviter la chute.

L’intervention rapide de l’équipe technique, qui stabilise et redescend la sphère, est saluée par les applaudissements du public. Une séquence impressionnante, mais aussi révélatrice du professionnalisme de l’artiste, qui a su gérer la situation avec calme et sourire.

Une tournée grandiose mais exigeante

Baptisée « The Lifetimes Tour », cette série de concerts à travers le monde est décrite par Katy Perry comme une « expérience immersive façon Disneyland ambulant ». En janvier dernier, elle déclarait au magazine People : « Il y a des changements de costumes, des numéros, des danseurs, des musiciens. Je volerai dans la salle. Il n’y a pas de mauvaise place. Je serai proche de tout le monde à un moment ou à un autre ».

Derrière les paillettes et les performances millimétrées, la réalité de la tournée est toutefois plus rude. L’artiste a notamment dû renoncer à assister au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez à Venise, et affronte également une période personnelle délicate.

Une émotion palpable sur scène

Le lendemain de l’incident technique, lors du concert du 30 juin, Katy Perry s’est montrée visiblement émue sur scène. Dans une vidéo postée sur X (anciennement Twitter), elle lève les bras au ciel et forme un cœur avec ses mains avant de déclarer : « Merci d’être toujours là pour moi, l’Australie. Ça signifie énormément ». La chanteuse enchaîne ensuite, la voix tremblante : « Maintenant, les chantons Firework! ».

Un moment d’autant plus fort qu’il survient en pleine séparation d’avec Orlando Bloom. Fiancés depuis 2019, le couple a mis fin à sa relation après 9 ans de hauts et de bas. Ils partagent la garde de leur fille Daisy Dove, âgée de 4 ans et demi.

Katy Perry holds back tears during recent concert in Australia. pic.twitter.com/uYZphS5KJz — Pop Crave (@PopCrave) July 1, 2025

Entre moments spectaculaires, vulnérabilité assumée et défis personnels, Katy Perry prouve ainsi qu’une popstar peut être à la fois showgirl et femme forte, même quand tout vacille. Sur scène, elle vole littéralement au-dessus de la foule ; dans la vie, elle avance pas à pas, portée par sa musique et le soutien de ses fans. Et malgré les turbulences, la flamme Katy Perry brille plus fort que jamais.