Rita Ora électrise la toile dans une robe en cuir à couper le souffle

Rita Ora a récemment attiré tous les regards à Londres lors de l’événement « Celebration of Women in Music », organisé par Fendi et le magazine ELLE. Pour l’occasion, la chanteuse britannique a choisi une robe midi en cuir marron signée Fendi.

Le cuir, star de la soirée

La robe, à la coupe trapèze et aux manches longues, se distingue par un décolleté spectaculaire descendant jusqu’au nombril. Ce choix stylistique, à la fois élégant et percutant, s’inscrit dans la tendance des silhouettes fortes et affirmées vues lors de la dernière Fashion Week de Milan. Rita Ora a complété sa tenue avec des mules compensées ornées de pierres précieuses, également de la maison Fendi, soulignant son goût pour les détails luxueux.

Un message d’assurance et de confiance

Au-delà de la mode, Rita Ora s’affirme comme une figure d’acceptation de soi. Elle a récemment partagé son expérience de la perte de cheveux, un sujet qu’elle aborde sans tabou et qui l’a inspirée à co-fonder la marque de soins capillaires Typebea.

« J’ai parlé ouvertement de la perte de cheveux importante que j’ai subie en raison d’un problème de santé. Mes cheveux tombaient par touffes partout, ils étaient fins et je voyais beaucoup plus mon cuir chevelu. C’était incroyablement stressant et il m’a fallu beaucoup de temps pour m’en remettre. Ma confiance en moi en a pris un coup, et cela a vraiment accentué la façon dont je percevais ma relation avec mes cheveux ». Son parcours personnel et son engagement pour la diversité des beautés renforcent son aura auprès du public.

Avec cette apparition, Rita Ora confirme son statut d’icône mode : audacieuse, élégante et toujours prête à repousser les limites du style. Sa robe en cuir, à la fois moderne et intemporelle, s’impose comme l’un des looks les plus marquants de la saison.