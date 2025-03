Agée de 40 ans, cette athlète bulgare spécialiste du sprint partage son quotidien

À 40 ans, Ivet Lalova continue de briller sur la scène de l’athlétisme mondial. Spécialiste du sprint, cette athlète bulgare incarne la persévérance, la force mentale et la passion pure du sport. Forte d’une carrière qui s’étend sur deux décennies, Ivet Lalova est aujourd’hui bien plus qu’une sportive accomplie : elle est une source d’inspiration pour toute une génération. Entre séances d’entraînement intenses, compétitions et moments de vie en famille, elle partage son quotidien avec ses abonnés sur Instagram.

Un parcours marqué par la résilience

Ivet Lalova émerge sur la scène internationale en 2004, à seulement 20 ans, en remportant le titre de championne d’Europe du 100 m avec un chrono spectaculaire de 10,77 secondes. Cette performance fulgurante fait d’elle l’une des sprinteuses les plus rapides du monde à l’époque. La Bulgarie découvre alors une nouvelle icône du sport, capable de rivaliser avec les meilleures mondiales.

En juin 2005, alors qu’elle s’échauffe pour une course à Athènes, Ivet Lalova subit une fracture du fémur lors d’une collision accidentelle avec une autre athlète. Cette blessure, potentiellement fatale pour une carrière de sprinteuse, aurait pu mettre un terme à son parcours. Ivet Lalova refuse de se laisser abattre. Après deux longues années de rééducation, marquées par la douleur et le doute, elle revient finalement sur la piste avec une détermination inébranlable.

En 2012, elle décroche la médaille d’or du 100 m aux Championnats d’Europe à Helsinki, signant un retour spectaculaire au plus haut niveau. Ce triomphe est la preuve éclatante de sa résilience et de sa force mentale. Ivet Lalova ne s’arrête pas là : elle participe à cinq éditions des Jeux olympiques (2004, 2008, 2012, 2016 et 2021).

Une athlète connectée avec son public

Aujourd’hui, Ivet Lalova conjugue sa carrière sportive avec une présence marquée sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Elle y partage son quotidien de manière authentique et inspirante. On y découvre des vidéos de ses entraînements : sessions de musculation, exercices de vitesse, séances de récupération. Ivet Lalova partage aussi les moments de doute, les blessures et les efforts nécessaires pour « rester au sommet ».

Ivet Lalova ne se limite pas au sport. Elle partage également des moments de détente, des instants avec son mari, Simone Collio, ancien sprinteur italien, et des escapades en pleine nature. Elle évoque avec sincérité la manière dont elle équilibre sa vie personnelle et professionnelle, offrant à ses abonnés une vision équilibrée et saine de la performance.

Une carrière jalonnée de succès

Le palmarès d’Ivet Lalova est impressionnant. En plus de son titre européen en 2012, elle a remporté plusieurs médailles aux Championnats d’Europe et a brillé lors des Jeux olympiques. Elle est également descendue sous la barre symbolique des 11 secondes au 100 m, un exploit réservé à une élite restreinte du sprint féminin. Ivet Lalova s’est également illustrée sur le 200 m, discipline dans laquelle elle a décroché plusieurs médailles européennes.

Son influence dépasse d’ailleurs le cadre des compétitions. Avec son mari, elle dirige un club d’athlétisme en Bulgarie, où elle forme la nouvelle génération de sprinteurs. Ivet Lalova est une mentore précieuse pour de jeunes athlètes, leur transmettant non seulement ses connaissances techniques, mais aussi ses valeurs de travail, de résilience et de respect du sport.

Son parcours est la preuve que la réussite ne se mesure pas uniquement en médailles, mais aussi dans la capacité à surmonter les épreuves, à rebondir après les échecs et à cultiver une passion durable. À 40 ans, Ivet Lalova continue de courir, de se battre et de rêver. Qu’elle soit sur la piste, dans son club ou sur les réseaux sociaux, Ivet Lalova continue ainsi d’inspirer et de montrer que l’âge n’est qu’un chiffre.