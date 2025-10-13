Ce duo mère-fille sème le trouble : leur ressemblance est irréelle

La Fashion Week parisienne s’est récemment illuminée du tandem glamour formé par la chanteuse, actrice et mannequin française Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp, qui ont captivé tous les regards au tout premier défilé Chanel orchestré par Matthieu Blazy.

Vanessa Paradis : élégance intemporelle

Muse de Chanel depuis plus de 30 ans, Vanessa Paradis a rendu hommage à la maison en optant pour une petite robe noire rétro, rehaussée de longs sautoirs dorés. Son allure classique, cheveux blonds légèrement ondulés, rappelait l’élégance éternelle de Coco Chanel et ses icônes historiques.

Lily-Rose Depp : l’héritière « cool girl »

Sa fille Lily-Rose Depp, fidèle ambassadrice du parfum N°5, arborait un tailleur en laine bleu marine, jupe assortie et collants blancs à carreaux, parachevé d’un sac Chanel blanc et d’escarpins vernis. Sa coiffure naturelle, ponctuée d’une barrette, modernisait l’ensemble avec subtilité.

 

Des traits quasi identiques

Côte à côte, Vanessa Paradis et Lily-Rose Depp ont une fois de plus fasciné par leurs traits quasi identiques. Même regard pétillant, même sourire et même port de tête gracieux : la ressemblance entre la mère et la fille a subjugué les photographes présents. Ce miroir troublant entre générations symbolise la transmission naturelle du charme et de la grâce à la française. La complicité entre la mère et la fille, déjà inséparables dans la vie comme sur le front row, a frappé les observateurs par son authenticité et sa grâce.

En définitive, ce duo mode fait rayonner une nouvelle génération de la légende Chanel, où élégance, famille et transmission tissent un héritage aussi saisissant que contemporain.

