Iris Mittenaere électrise Venise dans une robe noire légère

À la Mostra de Venise, l’ex-Miss Univers Iris Mittenaere a choisi une robe longue noire à la fois légère et sophistiquée, dévoilant un soutien-gorge balconnet et un shorty assorti. Ce choix mode a fait sensation, soulignant la silhouette d’Iris tout en jouant sur la subtilité et le glamour.

Une allure glamour et moderne

La robe signée Intimissimi, ornée de manches longues froncées et d’une traîne qui effleure délicatement le sol, fut complétée par des sandales René Caovilla parées de strass, ainsi que par un collier majestueux Tasaki. Iris Mittenaere a coiffé ses cheveux en un chignon flou agrémenté de mèches ondulées, qui ont renforcé son style à la fois doux et affirmé.

Un moment mode fort dans un festival prestigieux

La 82e Mostra de Venise a rassemblé l’élite artistique internationale, et Iris Mittenaere s’est imposée comme l’une des stars les plus remarquées du tapis rouge. Sa tenue, alliant glamour et audace, a suscité l’admiration sur les réseaux sociaux et auprès des photographes, où elle est saluée comme un véritable événement mode de la saison.

Un hommage intime au-delà du strass

Sur Instagram, la jeune femme a partagé ce moment avec une note émouvante dédiée à sa grand-mère, rappelant que derrière l’image publique réside une femme sensible et attachée à sa famille. Cette dualité entre éclat public et intimité personnelle souligne une facette authentique d’Iris Mittenaere, très appréciée de ses fans.

Iris Mittenaere confirme ainsi sa position de figure incontournable de la mode et de la beauté, maîtrisant l’art de captiver tous les regards lors des grands événements mondiaux avec des choix vestimentaires glamour et élégants.