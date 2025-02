Ces révélations sur Adèle et les chiens vont vous faire craquer !

Vous la connaissez sur scène, à tutoyer les notes les plus hautes du solfège et à faire d’incroyables démonstrations vocales sur « Hello » ou « Rolling in the Deep ». Mais derrière la chanteuse à la voix d’or se cache une amoureuse des bêtes. En dehors de la scène, Adèle trouve le réconfort dans le pelage de ses chiens. Depuis le début de sa carrière, ses compagnons à poils la suivent partout et l’encouragent à leur manière, avec quelques léchouilles. Adèle avance main dans la patte avec ses chiens et leur accorde une grande place dans son cœur. Une facette qui va vous faire aimer un peu plus la personnalité de la star britannique.

Attila : son premier amour canin

La chanteuse aux multiples Grammy répète ses chansons face à un public attentif, qui remue la queue et qui aboie au lieu d’applaudir. Si les chiens chantent en chœur sur les tubes d’Adèle et vouent une véritable passion pour les musiques de l’artiste, cet amour est réciproque. Pour l’auteure de « Skyfall », les chiens ne sont pas de simples partenaires de route. Ce sont des membres à part entière de sa famille. D’ailleurs, ils ont toujours fait partie de son quotidien.

Tout a commencé avec Attila, un Pinscher nain appartenant initialement à son ex-mari, Simon Konecki. Après six ans passés ensemble, Attila était devenu son essentiel. C’était sa star à elle, son plus cher ami. En 2016, à l’âge respectable de 17 ans, Attila s’est éteint, laissant un vide immense dans le cœur de la chanteuse. Elle a d’ailleurs rendu un bel hommage à son animal défunt en lui dédiant la chanson « One and Only » lors d’un concert à Chicago. Pour combler ce vide insupportable, elle n’a pas attendu.

Louis : une histoire de noms et de mélodies

Après la perte d’Attila, un nouveau rayon de soleil est entré dans la vie d’Adele : un teckel nommé Louis. Initialement, Adele avait choisi de l’appeler Britney Spears, en clin d’œil à la pop star, après avoir assisté à l’un de ses concerts à Londres. Cependant, le destin en a décidé autrement. Quelques heures plus tard, en écoutant un disque de Louis Armstrong, le chiot s’est mis à « chanter » en hurlant, révélant ainsi son oreille musicale. Touchée par cette réaction, Adele a décidé de le rebaptiser Louis, en l’honneur du légendaire jazzman.

Des compagnons discrets, mais précieux

La famille n’a pas tardé à s’agrandir. Freddie et Bob ont, à leur tour, conquis le cœur de la chanteuse avec leur bonne frimousse et leur apparence de peluche. La chanteuse ne leur a pas attribué ces noms au hasard. Ses fans prétendent qu’elle les a appelés ainsi en référence à des légendes de la musique. Elle pourrait former un vrai « dog’s band » !

D’ailleurs, ses chiens ne restent pas dans leur panier toute la journée à attendre que leur maman revienne de ses accaparantes tournées. Ils sont toujours à ses côtés, prêts à livrer leur meilleure léchouille et leur plus tendre coup de museau. Louis a carrément partagé la couverture du magazine Nylon avec la chanteuse et l’accompagne fréquemment lors de soirées et d’interviews. La chanteuse a également fait une déclaration touchante à ses trois chiens lors de son show à Munich, suscitant une vague d’émotions dans l’arène. Louis, Freddie et Bob sont des petites vedettes sur pattes.

Un amour pour les chiens jusqu’à la scène

Adele ne tarit pas d’éloges sur ses toutous. Si elle n’avait pas percé dans la musique, elle aurait certainement travaillé dans un chenil ou un refuge. Cette idée lui trotte peut-être dans la tête, qui sait ? En tout cas, son amour pour les chiens dépasse les murs de son foyer et s’exprime aussi devant les projecteurs.

En 2016, Adele accueillait un invité un peu spécial sur scène. Alors que la plupart des stars font monter des groupies en délire sur l’estrade, la chanteuse britannique, elle, a donné ce privilège à un adorable caniche. Le petit chien arborait un t-shirt à l’effigie de la Grande Dame de la pop. Il n’en fallait pas plus pour faire craquer Adèle.

Adèle a une connexion unique avec les chiens. Elle serait capable d’interrompre un concert « événement » pour délivrer une caresse à ses fans à poils. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’a pas besoin de grigri porte-bonheur : elle a déjà ses chiens.