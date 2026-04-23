Emily Blunt fait sensation en robe courte avec un détail « audacieux »

Lors de la première londonienne du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), l’actrice britanno-américaine Emily Blunt s’est imposée comme la figure la plus remarquée grâce à une tenue courte revisitant les codes du chic classique. Aux côtés de plusieurs membres du casting, dont les actrices américaines Meryl Streep et Anne Hathaway, Emily Blunt a déployé une silhouette à la fois minimaliste et très travaillée.

Une robe courte rehaussée par un détail transparent

Pour cette apparition, Emily Blunt portait une robe noire courte à la coupe structurée, associée à un jeu de matières contrastées. Le détail le plus commenté a été l’ajout de zones en transparence (plumetis). La tenue combinait une base élégante et sobre avec des éléments en tulle et dentelle, créant un équilibre entre classicisme et modernité.

La robe était complétée par des collants fins et des escarpins noirs, renforçant une esthétique épurée. Ce type de look s’inscrit dans une tendance actuelle qui joue sur les contrastes entre simplicité et détails plus « audacieux ».

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Une réception très commentée sur les réseaux sociaux

L’apparition de l’actrice a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont salué son style. La combinaison entre sobriété et transparence a été largement commentée, renforçant l’impact visuel de cette tenue. Emily Blunt confirme ainsi sa capacité à alterner entre élégance classique et prises de risque mode mesurées.

Avec cette robe à la première londonienne du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), Emily Blunt signe ainsi une apparition remarquée qui illustre parfaitement l’évolution des codes du tapis rouge. Entre sobriété et transparence affirmée, elle impose une allure moderne, maîtrisée et résolument dans l’air du temps.