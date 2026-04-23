Alabama Barker affiche ses formes dans un corset qui fait réagir

La musicienne Alabama Barker, fille de Travis Barker et Shanna Moakler, a récemment partagé une apparition très commentée sur ses réseaux sociaux, en dévoilant une tenue centrée autour d’un corset noir. Entre inspiration dentelle et silhouette structurée, ce type de pièce s’inscrit dans une esthétique déjà largement popularisée par les tendances mode actuelles, où les frontières entre vêtement intime et tenue de sortie deviennent de plus en plus floues.

Un corset noir entre transparence et structure

La pièce principale repose sur un corset noir ajusté, combinant armatures visibles et empiècement. Cette construction met en avant la silhouette d’Alabama Barker tout en jouant sur les contrastes entre maintien et légèreté visuelle. Ce type de corset, souvent inspiré de la dentelle, est ici détourné pour un rendu pensé comme une tenue de soirée, dans une logique de style.

Pour compléter ce look, Alabama Barker associe son corset à des collants noirs et des bottes montantes, renforçant une esthétique plus sombre et légèrement grunge. Ce choix stylistique accentue l’effet visuel global.

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Des réactions fortes sur les réseaux sociaux

La publication d’Alabama Barker a rapidement circulé en ligne, suscitant de nombreuses réactions. Certains internautes saluent un look jugé « audacieux et tendance », tandis que d’autres commentent davantage le caractère « très exposé de la tenue ».

Comme souvent avec ce type de silhouette, la frontière entre admiration stylistique et débat autour du style reste malheureusement très présente. Pour rappel, le corps et l’apparence des femmes ne devraient pas faire l’objet de débat : chaque personne s’habille comme elle le souhaite, sans que cela ne justifie de jugement sur l’apparence.

Avec ce corset noir, Alabama Barker s’inscrit ainsi dans une esthétique mode contemporaine. Une apparition qui illustre une fois de plus l’influence des réseaux sociaux dans la construction des tendances actuelles.