À 52 ans, Heidi Klum porte une tenue de plage qui annonce la tendance 2026

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum n’a pas eu besoin d’un décor spectaculaire pour capter l’attention. Face à la mer, dans un deux-pièces rouge dégradé, elle a signé cette semaine des images de campagne qui annoncent ce que l’été 2026 va ressembler.

Un rouge dégradé comme pièce maîtresse

Le deux-pièces porté par Heidi Klum joue sur un dégradé de rouge, brun et orange – une palette solaire et chaude qui s’impose comme l’une des directions fortes de la saison. Cheveux en ondulations légères, peau dorée et lumineuse, lèvres nude, joues rosées par le soleil – aucun accessoire superflu. Heidi Klum laisse la pièce et la lumière naturelle faire tout le travail. C’est précisément cette retenue qui rend le look aussi fort : quand tout est millimétré sans en avoir l’air, le résultat est immédiat.

New : Heidi Klum for Calzedonia pic.twitter.com/24lJHeLykN — Victoria’s Secret Actu (@vsactu) April 28, 2026

La tendance dégradé, pièce reine du bord de mer 2026

Le deux-pièces dégradé s’impose cette saison comme l’une des silhouettes balnéaires les plus copiées. Après des années de dominance des couleurs unies et des prints graphiques, les nuances fondues – du rouge au brun, du corail au nude, du bleu au turquoise – occupent le devant de la scène. Un effet coucher de soleil directement porté sur la peau, qui fonctionne aussi bien en campagne (pour Calzedonia) que dans la vraie vie.

En résumé, Heidi Klum ne cesse d’être l’une des personnalités les plus demandées pour les campagnes estivales. Ce n’est pas sa première incursion dans ce type de shooting balnéaire – et selon ses propres mots partagés en stories, ce projet avec Calzedonia compte parmi ceux qu’elle préfère, pour la liberté qu’il lui laisse d’incarner l’image plutôt que de simplement la porter. Une nuance qui se voit dans chaque cliché.