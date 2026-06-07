En longue jupe, cette influenceuse « curve » prouve qu’un détail peut tout changer

Fabienne Ba.
@militzayovanka / Instagram

À l’occasion d’une visite au tournoi de Roland-Garros 2026, la créatrice de contenu franco-serbe Militza Yovanka (@militzayovanka) a une fois encore prouvé son talent pour les apparitions chic. Son secret ? Une jupe longue bleue, mais surtout un sens du styling qui rend chaque détail précieux.

Une longue jupe bleue fluide qui structure la silhouette

Sur les clichés publiés sur ses réseaux sociaux, Militza Yovanka (@militzayovanka) a choisi une pièce qui frappe d’abord par sa simplicité : une longue jupe bleue, dans une matière fluide et lustrée, qui tombe parfaitement le long du corps sans jamais le contraindre. Une coupe taille haute, qui crée une ligne verticale élégante, et un tombé légèrement évasé qui apporte du mouvement à chaque pas.

Le choix du bleu – profond, presque marin – est tout sauf anodin. Couleur universellement flatteuse, elle joue ici un double rôle : adoucir la silhouette tout en lui donnant une dimension habillée parfaitement adaptée à l’atmosphère élégante de Roland-Garros. Une approche fidèle à l’esprit feutré du tournoi, mais qui s’éloigne nettement des coupes ultra-classiques attendues sur ce type d’événement.

Le détail qui change tout : l’art du styling

C’est précisément le styling qui élève l’ensemble au rang d’apparition mode. Comme l’illustre Militza Yovanka (@militzayovanka) à chacune de ses publications, un seul détail bien choisi peut transformer une tenue simple en véritable proposition stylistique. Coupe d’un haut ajusté pour équilibrer le volume de la jupe, choix d’un sac structuré, accessoires bien dosés, ou rappel chromatique discret : ce sont ces micro-décisions qui font la différence.

Une leçon de mode qui dépasse l’éternel débat sur « quelle pièce pour quelle morphologie ». Plus que la pièce elle-même, c’est l’intention qui prime. Et Militza Yovanka (@militzayovanka) semble avoir parfaitement intégré cette approche, en construisant chacun de ses looks comme une équation visuelle pensée jusque dans les moindres détails.

« Mannequin grande taille » : une étiquette de plus en plus discutée

Si Militza Yovanka est régulièrement décrite dans les médias comme « mannequin grande taille » ou « influenceuse curve », l’expression elle-même fait, depuis quelques années, l’objet de débats. Pourquoi continuer à catégoriser les modèles femmes par leur taille, alors que les hommes ne sont quasiment jamais réduits à ce critère ? Pourquoi ce « label », alors que des silhouettes comme la sienne représentent en réalité la grande majorité des femmes ?

La créatrice de contenu franco-serbe Militza Yovanka (@militzayovanka), elle-même, ne semble pas s’attarder sur ces étiquettes. Sur ses réseaux sociaux, elle préfère mettre en avant un message simple, qu’elle affiche depuis des années en signature sur TikTok : « Ce que l’on met en premier, c’est la confiance en soi ». Une phrase qui résume parfaitement sa philosophie – celle d’une mode qui doit s’adapter à toutes les femmes, et non l’inverse.

Avec cette longue jupe bleue fluide arborée à Roland-Garros, Militza Yovanka illustre ainsi une vérité que beaucoup de stylistes martèlent depuis des années : ce n’est jamais la pièce qui fait la silhouette, mais l’œil qui sait l’accommoder. Et confirme, image après image, que la confiance en soi reste, plus que jamais, le meilleur des accessoires.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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