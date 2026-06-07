À 19 ans, Kai Trump partage sa passion du golf avec des millions d’abonnés

Elle pose avec un club à la main, en plein swing, ou en mode vlog, casque vissé sur la tête. Kai Trump – petite-fille de Donald Trump – s’est imposée comme l’une des figures les plus suivies du golf féminin amateur sur les réseaux sociaux.

Un parcours golf entamé à seulement 2 ans

Tout commence très tôt. Petite-fille aînée de l’actuel président américain Donald Trump et fille de Donald Trump Jr. et Vanessa Trump, Kai Madison Trump a découvert le golf à seulement 2 ans, sur les nombreux parcours fréquentés par sa famille – Donald Trump étant lui-même propriétaire de plusieurs golfs en Floride, dans le New Jersey ou en Écosse.

Très vite, la jeune fille montre des dispositions « hors normes ». Travailleuse et exigeante, elle confiait l’an dernier à un média américain sa philosophie de l’entraînement : « Si j’ai deux heures devant moi, je ne vais pas frapper quelques balles, puis traîner sur mon téléphone. Non, je vais profiter à fond du temps que j’ai sur le parcours ». Une rigueur qui paie : Kai Trump est aujourd’hui première du Golf NIL High School Girls Rankings, le classement officiel des jeunes golfeuses scolaires américaines.

Plus de 8 millions d’abonnés tous réseaux confondus

Au-delà du golf pur, Kai Trump s’est imposée comme une véritable créatrice de contenu. Présente sur Instagram, TikTok, X (anciennement Twitter) et YouTube sous le pseudo @kaitrumpgolfer (ou @thekaitrumpgolfer sur TikTok), elle cumule désormais plus de 8 millions d’abonnés au total. À elle seule, sa chaîne TikTok rassemble près de 3,7 millions d’abonnés, tandis que sa chaîne YouTube dépasse le million.

Ses vidéos, postées en format vlog, mêlent moments d’entraînement, coulisses de tournois, journées de lycée et instants en famille. Une mise en scène calibrée pour une génération née avec les réseaux sociaux, qui découvre à travers ses publications les rouages d’une vie résolument à part. Elle a même tourné, ces derniers mois, un « trick shot » très commenté avec le golfeur professionnel Bryson DeChambeau, double vainqueur de Majeurs.

Une valorisation NIL parmi les plus élevées du sport universitaire féminin

Cette présence digitale a une conséquence très concrète. Le système NIL (Name, Image, Likeness), instauré en 2021 aux États-Unis pour permettre aux jeunes athlètes scolaires et universitaires d’être rémunérés sur leur image, a donné à Kai Trump une valorisation parmi les plus élevées de tout le sport féminin américain – désormais estimée à environ 2,25 millions de dollars. Elle figure ainsi régulièrement en tête des classements NIL des étudiantes-athlètes.

Cette aura lui a déjà permis de signer un partenariat important avec Accelerator Active Energy, marque de boissons énergisantes pour laquelle elle est à la fois ambassadrice et partenaire actionnaire. Très récemment, elle a même lancé sa propre saveur signature, baptisée « Blue Raz Slush ». La boisson, mise en vente sur Amazon, a été en rupture de stock en moins de deux heures.

Direction Université de Miami

Diplômée du lycée en mai 2026, Kai Trump s’apprête désormais à entamer un nouveau chapitre. Elle a en effet signé son engagement avec l’Université de Miami, qui dispose de l’un des cent meilleurs programmes de golf universitaire des États-Unis (NCAA Division I). Un choix qui, pour elle, dépasse la seule question sportive. « Quand je serai à l’université, je pourrai continuer à intégrer mon énergie [drink] dans ma routine, surtout pour le golf, le sport et les études », explique-t-elle à propos de son emploi du temps à venir. Une journée d’étudiante-athlète qu’elle se promet de documenter, comme à son habitude, dans ses vlogs réguliers.

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Avec son parcours singulier – golf depuis l’enfance, présence digitale massive, valorisation NIL parmi les plus élevées du sport féminin américain, engagement à l’Université de Miami -, Kai Trump semble ainsi tracer sa propre route.