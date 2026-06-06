Le dernier look balnéaire vintage de Bella Hadid fait réagir

Fabienne Ba.
@bellahadid / Instagram

La mannequin américaine Bella Hadid semble plus que jamais à l’aise avec son image. Après une Croisette très commentée, elle a publié sur Instagram une série de clichés à bord d’un yacht sur la Côte d’Azur, dans une tenue de plage à l’allure résolument rétro qui a fait réagir l’ensemble de ses fans.

Un une-pièce bleu acier signée Miyake Design Studio

Sur les photos partagées par Bella Hadid, sa silhouette se détache nettement contre la blancheur du pont. Elle y porte un une-pièce d’un bleu acier profond, identifiée comme une création de la prestigieuse maison japonaise Miyake Design Studio – fondée par le légendaire couturier Issey Miyake et désormais reconnue pour ses pièces fonctionnelles à la pointe du design.

Le modèle joue à fond la carte de la simplicité technique. Forme « tank » sans manches, encolure ronde droite, et inscription en lettres foncées sur le devant : tous les codes du sportswear minimaliste sont convoqués. Une approche très éloignée des silhouettes flashy souvent associées à la plage de Saint-Tropez – et qui colle parfaitement à la signature de Bella Hadid, connue pour son goût pour les coupes structurées et les volumes graphiques.

Une coupe rétro à fort écho 90s

Le détail qui fait toute la différence, c’est la coupe haute au niveau des hanches. Une découpe « high-cut » qui rappelle directement les uniformes des nageuses olympiques des années 1990, ou les pièces iconiques de « Baywatch : Alerte à Malibu » popularisées à la même époque.

C’est précisément ce qui a fait réagir les fans en commentaires, plusieurs y voyant un clin d’œil affirmé à l’esthétique « pop nineties » que beaucoup de mannequins de la génération de Bella Hadid revisitent depuis quelques saisons. Cette coupe a aussi un effet visuel précis : elle allonge la silhouette et redonne au une-pièce toute son ampleur graphique.

Beauté solaire et lunettes rectangulaires

Côté coiffure, Bella Hadid a opté pour la décontraction totale. Cheveux blonds caramel, encore humides du soleil et décoiffés par le vent marin, ramenés derrière les épaules ou laissés libres. Cela fait écho à la simplicité de la pièce qu’elle porte, et qui s’inscrit dans la tendance « clean beach hair » que les coiffeurs des magazines mode adorent ressortir à chaque été.

Sur le visage, peau bronzée, et une paire de lunettes rectangulaires noires qui apportent la touche graphique finale. Bijoux minimalistes, accessoires épurés : tout dans le look pousse à l’évidence balnéaire, sans la moindre surcharge.

 

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Une apparition en écho à sa marque beauté

Cette série de clichés n’arrive pas par hasard. Bella Hadid traverse en ce moment une période chargée pour sa marque de cosmétiques Ôrəbella, qu’elle a lancée en 2024 et continue d’animer activement sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses récentes apparitions, à Cannes comme à Saint-Tropez, semblent avoir été pensées comme un prolongement visuel direct de l’univers olfactif et chromatique de la marque. À chaque post, donc, un même message : afficher un esprit lumineux et résolument naturel.

Avec ce une-pièce bleu acier Miyake Design Studio, Bella Hadid signe ainsi l’une de ses plus belles apparitions estivales. Elle prouve que sa signature mode continue d’évoluer – entre rigueur minimaliste, références aux années 1990 et énergie solaire toute personnelle. Une démonstration qui devrait faire des émules sur les plages dès cet été.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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