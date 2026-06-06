Le dernier look balnéaire vintage de Bella Hadid fait réagir

La mannequin américaine Bella Hadid semble plus que jamais à l’aise avec son image. Après une Croisette très commentée, elle a publié sur Instagram une série de clichés à bord d’un yacht sur la Côte d’Azur, dans une tenue de plage à l’allure résolument rétro qui a fait réagir l’ensemble de ses fans.

Un une-pièce bleu acier signée Miyake Design Studio

Sur les photos partagées par Bella Hadid, sa silhouette se détache nettement contre la blancheur du pont. Elle y porte un une-pièce d’un bleu acier profond, identifiée comme une création de la prestigieuse maison japonaise Miyake Design Studio – fondée par le légendaire couturier Issey Miyake et désormais reconnue pour ses pièces fonctionnelles à la pointe du design.

Le modèle joue à fond la carte de la simplicité technique. Forme « tank » sans manches, encolure ronde droite, et inscription en lettres foncées sur le devant : tous les codes du sportswear minimaliste sont convoqués. Une approche très éloignée des silhouettes flashy souvent associées à la plage de Saint-Tropez – et qui colle parfaitement à la signature de Bella Hadid, connue pour son goût pour les coupes structurées et les volumes graphiques.

Une coupe rétro à fort écho 90s

Le détail qui fait toute la différence, c’est la coupe haute au niveau des hanches. Une découpe « high-cut » qui rappelle directement les uniformes des nageuses olympiques des années 1990, ou les pièces iconiques de « Baywatch : Alerte à Malibu » popularisées à la même époque.

C’est précisément ce qui a fait réagir les fans en commentaires, plusieurs y voyant un clin d’œil affirmé à l’esthétique « pop nineties » que beaucoup de mannequins de la génération de Bella Hadid revisitent depuis quelques saisons. Cette coupe a aussi un effet visuel précis : elle allonge la silhouette et redonne au une-pièce toute son ampleur graphique.

Beauté solaire et lunettes rectangulaires

Côté coiffure, Bella Hadid a opté pour la décontraction totale. Cheveux blonds caramel, encore humides du soleil et décoiffés par le vent marin, ramenés derrière les épaules ou laissés libres. Cela fait écho à la simplicité de la pièce qu’elle porte, et qui s’inscrit dans la tendance « clean beach hair » que les coiffeurs des magazines mode adorent ressortir à chaque été.

Sur le visage, peau bronzée, et une paire de lunettes rectangulaires noires qui apportent la touche graphique finale. Bijoux minimalistes, accessoires épurés : tout dans le look pousse à l’évidence balnéaire, sans la moindre surcharge.

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Une apparition en écho à sa marque beauté

Cette série de clichés n’arrive pas par hasard. Bella Hadid traverse en ce moment une période chargée pour sa marque de cosmétiques Ôrəbella, qu’elle a lancée en 2024 et continue d’animer activement sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses récentes apparitions, à Cannes comme à Saint-Tropez, semblent avoir été pensées comme un prolongement visuel direct de l’univers olfactif et chromatique de la marque. À chaque post, donc, un même message : afficher un esprit lumineux et résolument naturel.

Avec ce une-pièce bleu acier Miyake Design Studio, Bella Hadid signe ainsi l’une de ses plus belles apparitions estivales. Elle prouve que sa signature mode continue d’évoluer – entre rigueur minimaliste, références aux années 1990 et énergie solaire toute personnelle. Une démonstration qui devrait faire des émules sur les plages dès cet été.