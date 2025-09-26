« Je n’en peux plus » : Emma Watson dénonce les standards de beauté à Hollywood

L’actrice britannique Emma Watson a décidé de briser le silence sur l’une des réalités les plus pesantes du cinéma : les standards de beauté « impossibles » imposés aux femmes. Invitée du podcast « On Purpose with Jay Shetty », elle a confié son épuisement face à l’obsession de l’apparence dans l’industrie, expliquant qu’elle avait parfois l’impression de ne plus être elle-même, mais une « image trop lourde à porter ».

L’injustice entre hommes et femmes

Avec une franchise désarmante, la star des films « Harry Potter » a pointé du doigt l’inégalité de traitement entre acteurs et actrices : « Je suis tellement envieuse de mes partenaires masculins qui peuvent enfiler un simple t-shirt et apparaître à l’écran, sans qu’on leur demande de passer par tout ce rituel pour être « acceptables » », dit-elle. Une différence qui, selon elle, illustre parfaitement le poids de l’injonction esthétique qui pèse sur les femmes.

Pamela Anderson en exemple

Emma Watson a également salué le courage de l’actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson, qui a récemment osé se montrer sans maquillage lors d’événements mondains. « Cela demande une force incroyable, que je n’arrive même pas à exprimer », a-t-elle affirmé, ajoutant que cette démarche l’inspirait dans sa propre réflexion sur la beauté et l’authenticité.

Des attentes inatteignables

Pour Emma Watson, maintenir une image conforme aux attentes d’Hollywood relève d’une véritable « télé-réalité infernale ». « Les attentes sont folles. C’est impossible à atteindre. La barre est sans cesse relevée. C’est comme un jeu de survie où l’on ne sort jamais gagnante », a-t-elle déploré.

Une prise de parole salutaire

Les propos d’Emma Watson résonnent comme un rappel : derrière les tapis rouges et les couvertures de magazines se cache une pression dévorante. Et si certaines actrices osent aujourd’hui s’afficher sans artifice, c’est aussi une façon de revendiquer une beauté plus libre, loin des diktats.

En prenant la parole avec autant de sincérité, Emma Watson s’inscrit ainsi dans un mouvement plus large qui invite à repenser la notion même de beauté dans l’industrie du divertissement. Son témoignage rappelle que derrière les projecteurs se joue une bataille intime pour l’acceptation de soi, mais aussi collective pour l’égalité des regards.