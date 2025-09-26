Sans maquillage, Zoe Saldaña (47 ans) pose au naturel dans son lit

Léa Michel
L’actrice de « Emilia Pérez » et star de « Avatar » a dernièrement partagé sur Instagram une série de clichés retraçant ses vacances en famille, avant de terminer avec un selfie intime et sans maquillage, pris directement depuis son lit. Après une année marquée par une saison des récompenses intense – avec notamment un Oscar à la clé -, Zoe Saldaña s’est offert des moments de repos aux côtés de son mari Marco Perego-Saldaña et de leurs trois fils, entre Paris et le Vatican.

Un selfie au naturel

Dans cette photo qui a rapidement attiré l’attention, Zoe Saldaña apparaît démaquillée, visiblement après sa routine de soins. Cheveux relevés en chignon décoiffé, baby hairs bouclés, t-shirt gris foncé et expression amusée façon « duck face » des années 2000 : un instantané simple et authentique qui tranche avec les mises en beauté sophistiquées des tapis rouges.

 

Les internautes conquis par sa simplicité

Sous la publication, de nombreux commentaires ont salué ce choix assumé du naturel. « J’adore l’authenticité », « Enfin une star qui ose se montrer telle qu’elle est », peut-on lire parmi les réactions enthousiastes.

Une beauté sans artifice

À 47 ans, Zoe Saldaña prouve ainsi que la beauté n’a pas besoin de maquillage ni de mise en scène. Une image sincère et rafraîchissante qui rappelle que, derrière les paillettes d’Hollywood, il y a aussi des moments de simplicité à célébrer.

En choisissant de partager ce moment intime avec ses fans, Zoe Saldaña envoie ainsi un message fort sur l’acceptation de soi et la confiance en sa propre beauté. Cette photo au naturel, loin des projecteurs et des apparences, rappelle que le véritable charme réside dans l’authenticité et les instants simples de la vie quotidienne.

