Enceinte de son deuxième enfant, Kaley Cuoco affiche son ventre arrondi sur le tapis rouge

Quelques semaines après avoir annoncé sa deuxième grossesse, l’actrice et productrice exécutive américaine Kaley Cuoco a fait sa première apparition sur un tapis rouge, à Los Angeles. L’occasion d’afficher fièrement son ventre arrondi, dans une élégante robe noire.

Une robe noire élégante

Pour cette sortie, Kaley Cuoco a misé sur une valeur sûre : la longue robe noire. Fluide et chic, le modèle épousait délicatement sa silhouette de future maman, mettant joliment en valeur son ventre arrondi. L’actrice l’a associé à des escarpins assortis et à de fins colliers dorés superposés, pour une touche d’éclat. Un look « casual chic », à la fois sobre et raffiné, parfaitement adapté à l’événement. Tout sourire face aux photographes, elle a posé les mains sous son ventre, dans un geste tendre et protecteur.

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Une première apparition très attendue

Cette sortie n’était pas anodine : il s’agissait de la première apparition de Kaley Cuoco sur un tapis rouge depuis l’annonce de sa grossesse. Elle était présente pour la première d’une nouvelle série, à Los Angeles. L’occasion, pour elle, de conjuguer obligations professionnelles et célébration de cette heureuse période. Visiblement épanouie, Kaley Cuoco n’a pas caché sa joie à l’idée d’agrandir sa famille.

Une deuxième petite fille

Plus tôt dans le mois, Kaley Cuoco et son compagnon, l’acteur Tom Pelphrey, avaient révélé attendre leur deuxième enfant, une petite fille. Le couple, déjà parent d’une première fille, avait annoncé la nouvelle sur Instagram à l’aide d’un gâteau au cœur rose. « Compléter notre petite famille, quel rêve devenu réalité », avait écrit l’actrice, confiant que cette seconde grossesse avait été « un peu plus mouvementée, tout en se disant infiniment reconnaissante ».

Avec cette apparition radieuse, Kaley Cuoco confirme ainsi qu’elle savoure pleinement cette nouvelle grossesse. Entre élégance d’une robe noire et bonheur évident d’une future maman, elle signe une sortie aussi simple que touchante. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.