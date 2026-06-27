« Une déesse espagnole » : Rosalía mise sur une robe architecturale jouant sur les volumes

Léa Michel
@rosalia.vt / Instagram

La chanteuse espagnole Rosalía a partagé sur Instagram une photo dans une spectaculaire robe architecturale, jouant sur les volumes et les contrastes. Une apparition qui a séduit ses abonnés – au point que certains l’ont qualifiée de « déesse espagnole ».

Une robe architecturale bleu glacier

Au centre de ce look, une robe structurée d’un délicat bleu glacier. Le modèle, à l’allure sculpturale, se distinguait par une encolure profonde, soulignée de lacets blancs – certains tressés, d’autres libres – qui retombaient en cascade sur le devant. Un détail graphique qui apportait du relief et du mouvement à la pièce. Loin d’une simple robe, il s’agissait là d’une véritable création mode, pensée comme un jeu de matières et de lignes.

Un jeu de volumes maîtrisé

C’est surtout sur les volumes que misait cette robe. L’ourlet jouait en effet la carte du contraste : court sur le devant, il se prolongeait à l’arrière en une longue traîne fluide. Un asymétrie qui conférait à la silhouette une dimension à la fois théâtrale et aérienne. Pour ancrer cet ensemble éthéré, Rosalía a opté pour des bottes noires montant jusqu’aux genoux, et a coiffé ses cheveux en un chignon haut et lisse. Un savant équilibre entre douceur et caractère.

Une apparition à Harvard

Cette publication n’était pas anodine. En légende, Rosalía a simplement écrit « arrivée à Harvard », laissant entendre que ce look avait été pensé pour une apparition au cœur de la prestigieuse université américaine. Un cadre solennel, auquel la robe architecturale et élégante de Rosalía apportait une touche de modernité et d’audace. Sans surprise, ses abonnés ont salué en nombre cette apparition, multipliant les compliments admiratifs.

 

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Avec cette robe architecturale bleu glacier, Rosalía signe ainsi une apparition aussi spectaculaire que raffinée. Entre jeu de volumes, contrastes et détails graphiques, elle prouve, une fois de plus, son sens du style. De quoi, sans surprise, ravir ses fans – et inspirer, à coup sûr, les fans de mode.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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