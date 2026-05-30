La chanteuse Madison Beer fait sensation dans un corset vert en velours vintage

Fabienne Ba.
@madisonbeer / Instagram

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer ne cesse de marquer les esprits sur sa tournée. À Barcelone, elle a enflammé la scène dans un joli corset vert qui a fait réagir ses fans sur les réseaux sociaux.

Madison Beer enflamme la scène de Barcelone

De passage à Barcelone dans le cadre de sa tournée « Locket Tour », Madison Beer a livré une prestation très remarquée. Elle a partagé sur Instagram un carrousel intitulé « une semaine de Locket Tour », montrant ses tenues, les réactions de ses fans et l’ambiance de ses concerts. Si chacun de ses looks a fait son effer, c’est une pièce verte, portée pour la finale du concert, qui a particulièrement retenu l’attention.

Un corset vert à franges plébiscité

Pour ce grand final, Madison Beer a opté pour un body corseté vert sans bretelles, terminé par des franges. Une couleur à la fois vive et raffinée, qui a séduit ses fans. Elle avait laissé sa longue chevelure détachée et misé sur un maquillage tout en « douceur ». Un équilibre subtil entre sophistication et énergie rock, fidèle à son sens du spectacle.

 

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Une esthétique vintage chère à Madison Beer

Ce choix s’inscrit dans l’univers très identifiable de son ère « Locket », qui puise dans une esthétique vintage, presque victorienne, où les médaillons (« lockets ») tiennent une place symbolique. Madison Beer, qui aime mêler pièces romantiques, corsets et clins d’œil rétro, a souvent confié son goût pour les vêtements « qui ont déjà eu une vie ». Une sensibilité mode que l’on retrouve dans chacune de ses tenues de scène, entre dentelle, nœuds et silhouettes corsetées.

Les fans conquis

La publication de sa tenue a déclenché un flot de réactions admiratives. Sous ses photos, les compliments ont afflué : de nombreux internautes l’ont qualifiée de « magnifique », tandis que d’autres y voyaient carrément « un ange ». De quoi confirmer son statut d’icône mode, dont chaque apparition sur scène se transforme en véritable moment de style.

Avec ce corset vert porté en clôture de son concert barcelonais, Madison Beer signe ainsi l’un des looks forts de sa tournée « Locket Tour ». Entre audace chromatique et raffinement vintage, elle prouve une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art de transformer la scène en véritable podium.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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