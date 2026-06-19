Enceinte de huit mois, cette ex-cheerleader reprend une chorégraphie culte

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Être enceinte de huit mois ne l’empêche pas d’assurer le show. Kelcey Wetterberg, ancienne pom-pom girl des Dallas Cowboys, a ravi ses abonnés en reprenant l’une des chorégraphies les plus emblématiques de son ancienne équipe – et ce, en plein troisième trimestre de grossesse.

Une chorégraphie culte enceinte

Dans une vidéo partagée sur Instagram, la future maman commence par lancer, avec autodérision : « Je ferais n’importe quoi pour faire sortir ce bébé ». Lorsque son mari lui répond « N’importe quoi ? », elle se lance alors dans la célèbre chorégraphie « Thunderstruck » des Dallas Cowboys Cheerleaders.

Bras levés, mouvements de tête, passage au sol et envolée de cheveux : Kelcey Wetterberg enchaîne les pas iconiques, vêtue d’un tee-shirt court bleu marine aux couleurs de l’équipe, le long d’un terrain de football. Une performance saluée pour sa vitalité, à quelques semaines de son accouchement.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Kelcey Wetterberg (@kelcey_w)

Un clin d’œil à « America’s Sweethearts »

Cette vidéo n’a rien d’anodin. Kelcey Wetterberg l’a réalisée en l’honneur de la troisième saison de la série Netflix « America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders », qui l’a fait connaître. « Un petit truc que personne n’a demandé », a-t-elle plaisanté en légende, ajoutant avoir hâte de regarder la saison consacrée à ses anciennes coéquipières. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir : « Comment fais-tu ça, Kelcey ? J’ai peur », « Super-woman », pouvait-on lire parmi les commentaires admiratifs.

Une grossesse heureuse

En coulisses, Kelcey Wetterberg vit une période visiblement heureuse. Elle attend son premier enfant pour le mois de juillet et avait annoncé sa grossesse en janvier dernier, aux côtés de son mari, Nate Crnkovich. À la fin de sa vidéo, le couple partage d’ailleurs un tendre moment, brandissant des photos d’échographie. Un bonheur qui intervient peu après leur premier anniversaire de mariage, célébré fin 2024.

Si Kelcey Wetterberg maîtrise aussi bien ces chorégraphies, c’est qu’elle a passé cinq saisons au centre de la prestigieuse équipe, qu’elle a quittée en 2024. Considérée comme une « All-Star », elle continue d’ailleurs d’épauler la formation. Avec cette vidéo pleine de fraîcheur, elle prouve que grossesse et énergie peuvent faire bon ménage.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
Article précédent
Parti jouer à la Coupe du monde, ce joueur n’a pas pu assister à la naissance de sa fille

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Parti jouer à la Coupe du monde, ce joueur n’a pas pu assister à la naissance de sa fille

Derrière les grandes compétitions internationales se jouent aussi des vies personnelles en mouvement. Le gardien sud-coréen Kim Seung-gyu...

Aux côtés de Shakira, Sofia Vergara mise sur un débardeur colombien et fait sensation

L'actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara n'a pas hésité à afficher ses couleurs. Elle a récemment...

« Elle ne change pas » : Angelina Jolie signe une apparition remarquée à New York

L'actrice, réalisatrice, scénariste, productrice et ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne Angelina Jolie a récemment fait une apparition remarquée...

Shakira fait sensation en body à paillettes durant son concert

La chanteuse et autrice-compositrice-interprète colombienne Shakira a enflammé ses fans à Los Angeles en montant sur scène dans...

Cette chanteuse adopte une robe dentelle qui ne passe pas inaperçue

La présentatrice de télévision et de radio britannique Maya Jama a une nouvelle fois prouvé pourquoi elle est...

L’apparition de ces deux supportrices pendant la Coupe du monde suscite de nombreux commentaires

Elles n’ont pas marqué de but, mais elles ont tout de même fait sensation. Deux créatrices de contenu...