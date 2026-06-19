Enceinte de huit mois, cette ex-cheerleader reprend une chorégraphie culte

Être enceinte de huit mois ne l’empêche pas d’assurer le show. Kelcey Wetterberg, ancienne pom-pom girl des Dallas Cowboys, a ravi ses abonnés en reprenant l’une des chorégraphies les plus emblématiques de son ancienne équipe – et ce, en plein troisième trimestre de grossesse.

Une chorégraphie culte enceinte

Dans une vidéo partagée sur Instagram, la future maman commence par lancer, avec autodérision : « Je ferais n’importe quoi pour faire sortir ce bébé ». Lorsque son mari lui répond « N’importe quoi ? », elle se lance alors dans la célèbre chorégraphie « Thunderstruck » des Dallas Cowboys Cheerleaders.

Bras levés, mouvements de tête, passage au sol et envolée de cheveux : Kelcey Wetterberg enchaîne les pas iconiques, vêtue d’un tee-shirt court bleu marine aux couleurs de l’équipe, le long d’un terrain de football. Une performance saluée pour sa vitalité, à quelques semaines de son accouchement.

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Un clin d’œil à « America’s Sweethearts »

Cette vidéo n’a rien d’anodin. Kelcey Wetterberg l’a réalisée en l’honneur de la troisième saison de la série Netflix « America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders », qui l’a fait connaître. « Un petit truc que personne n’a demandé », a-t-elle plaisanté en légende, ajoutant avoir hâte de regarder la saison consacrée à ses anciennes coéquipières. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir : « Comment fais-tu ça, Kelcey ? J’ai peur », « Super-woman », pouvait-on lire parmi les commentaires admiratifs.

Une grossesse heureuse

En coulisses, Kelcey Wetterberg vit une période visiblement heureuse. Elle attend son premier enfant pour le mois de juillet et avait annoncé sa grossesse en janvier dernier, aux côtés de son mari, Nate Crnkovich. À la fin de sa vidéo, le couple partage d’ailleurs un tendre moment, brandissant des photos d’échographie. Un bonheur qui intervient peu après leur premier anniversaire de mariage, célébré fin 2024.

Si Kelcey Wetterberg maîtrise aussi bien ces chorégraphies, c’est qu’elle a passé cinq saisons au centre de la prestigieuse équipe, qu’elle a quittée en 2024. Considérée comme une « All-Star », elle continue d’ailleurs d’épauler la formation. Avec cette vidéo pleine de fraîcheur, elle prouve que grossesse et énergie peuvent faire bon ménage.